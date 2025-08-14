Adolescenta arsă pe aproape jumătate din corp în explozia din Bacău este în stare stabilă. Ce a decis Ministerul Sănătății

Fata de 14 ani care a suferit arsuri pe 40% din corp în urma exploziei din județul Bacău este în stare stabilă. Medicii iau în calcul detubarea ei.

Doi dintre pacienții răniți în explozia din Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați vineri în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport, a transmis DSP.

Cei trei adulţi, victime ale exploziei, sunt în continuare în stare gravă, cu arsuri de peste 50% din corp.

„Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» informează că, starea pacientei minore este stabilă, fără probleme deosebite, s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării pacientei”, a transmis, joi, Ministerul Sănătăţii.

Fata a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală.

Explozia s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu.

„Pacienţii internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdsar-Arseni» sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Ministerul precizează, de asemenea, că pacientul care a ajuns la Timişoara prezintă 60% arsură pe suprafaţa corporală şi este intubat.

Solicitări de transfer în străinătate

România a activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru SItuaţii de Urgenţă au transmis rapoartele medicale ale pacienţilor la clinici de specialitate din Belgia, Germania şi Austria de la care se aşteaptă răspuns pentru transferul acestora.

Ministerul Sănătăţii anunţă că a contactat și Clinica San Donato din Italia pentru două locuri și că aşteaptă un răspuns.

