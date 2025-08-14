Adolescenta arsă pe aproape jumătate din corp în explozia din Bacău este în stare stabilă. Ce a decis Ministerul Sănătății

Stiri actuale
14-08-2025 | 13:12
elicopter smurd
news.ro

Fata de 14 ani care a suferit arsuri pe 40% din corp în urma exploziei din județul Bacău este în stare stabilă. Medicii iau în calcul detubarea ei. 

autor
Lorena Mihăilă

Doi dintre pacienții răniți în explozia din Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați vineri în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport, a transmis DSP.

Cei trei adulţi, victime ale exploziei, sunt în continuare în stare gravă, cu arsuri de peste 50% din corp.

„Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» informează că, starea pacientei minore este stabilă, fără probleme deosebite, s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării pacientei”, a transmis, joi, Ministerul Sănătăţii.

Citește și
politie
O minoră de 17 ani a murit la scurt timp după ce a născut, la Timişoara. Poliţia investighează circumstanţele decesului

Fata a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală.

Explozia s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu.

„Pacienţii internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdsar-Arseni» sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Ministerul precizează, de asemenea, că pacientul care a ajuns la Timişoara prezintă 60% arsură pe suprafaţa corporală şi este intubat.

Solicitări de transfer în străinătate

România a activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru SItuaţii de Urgenţă au transmis rapoartele medicale ale pacienţilor la clinici de specialitate din Belgia, Germania şi Austria de la care se aşteaptă răspuns pentru transferul acestora.

Ministerul Sănătăţii anunţă că a contactat și Clinica San Donato din Italia pentru două locuri și că aşteaptă un răspuns.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: incendiu, Bacau, victime, explozie,

Dată publicare: 14-08-2025 12:24

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
O minoră de 17 ani a murit la scurt timp după ce a născut, la Timişoara. Poliţia investighează circumstanţele decesului
Stiri actuale
O minoră de 17 ani a murit la scurt timp după ce a născut, la Timişoara. Poliţia investighează circumstanţele decesului

Poliţiştii din Timişoara s-au autosesizat şi fac verificări, după ce în presa locală au apărut informaţii despre o tânără de 17 ani care a născut la Maternitatea Odobescu din Timişoara, după care a murit, la scurt timp.

Incendiu de vegetație greu de controlat, în Delta Dunării. Pompierii se luptă deja de zece zile cu focul
Stiri actuale
Incendiu de vegetație greu de controlat, în Delta Dunării. Pompierii se luptă deja de zece zile cu focul

De zece zile, un incendiu de pădure devastează Delta Dunării. Pompierii din Tulcea, ajutați de elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, și de nave multirol, care acționează pe apă, încearcă să stingă vâlvătaia.

Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce a omorât caprele vecinului. Cum s-a ajuns la această faptă
Stiri actuale
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce a omorât caprele vecinului. Cum s-a ajuns la această faptă

Un tânăr a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis două capre ale unuia dintre vecinii săi, au declarat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară
Vremea
Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 August 2025

45:52

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12