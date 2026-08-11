Numărul localităților cu restricții de apă a ajuns la 180 și încep să sece fântănile. Potrivit ANM, în jumătate de țară este secetă pedologică. Cel mai rău este în vestul României. În Nădlac, unul dintre cele mai importante bazine agricole, lanurile de porumb sunt arse. Peste 1.300 de hectare de culturi au fost afectate.

Milan Kelo, fermier: ”Pierderea este de peste 90 la sută în acest moment".

În unele zone din Timiș, de 2 luni nu a plouat mai mult de 15 litri pe metru pătrat, de zece ori mai puțin decât ar fi normal.

Fermier: ”La peste 2 metri merge crăpătura în jos. A intrat aerul, a rupt rădăcinile plantelor".

Costel Buzatu, fermier: ”În anii normali am obținut între 8 și 10 tone la hectar. În anul acesta dacă o să realizez undeva la 2.500, maxim 3.000".

Temperatura resimțită marți în vest a ajuns din nou la 42 de grade Celsius, după ce, săptămâna trecută, 5 zile a fost cod roșu de caniculă.

La Iași, unde este cod galben, autoritățile au pulverizat 10 tone de apă rece pe strazi, ca să răcorească orașul.

Între timp, apa din râuri se evaporă văzând cu ochii. La Cetate, în Dolj, peștii sar din Dunăre, în lipsă de oxigen, semn că sunt supuși unui stres mare, spun specialiștii.

În Maramureș, pompierii aduc apă cu cisterna pentru oameni

Pescar: ”Sar, e ceva exagerat, ieșit din comun. Și oricum apa a scăzut foarte mult, aici unde sunt eu avea la 3-4 metri aici. La insula asta, aici are apă nici 30 de cm lângă insulă".

Și pe Jiu au apărut modificări. Pescarii prind tot mai mult caras argintiu - o specie invazivă care rezistă bine în condiții dificile. Poate trăi doar în mâl.

Alina Niculescu, consilier Coridorul Jiului: "Este o specie care suportă mai bine temperaturile ridicate, poluarea și cantitățile mai mici de oxigen".

În trei comune din Maramureș, oamenii nu au nici apă menajeră și îi ajută pompierii. În comuna Coroieni au secat fântânile.

Bărbat: ”Am 300 de oi și cai și e foarte greu cu apa. Mai luăm apă de la izvor, cumpărăm".

Bărbat: ”Așa secetă nu a mai fost, ne descurcăm greu, cumpărăm apă plată".

Gavril Ropan, primar comuna Coroieni: ”E secetă mare și am cerut ajutor inclusiv de la Guvern".

Conform prognozei meteorologilor, abia la finalul lunii temperaturile se vor apropia de cele normale la jumătatea lui august.

AUTORI: Daniel Preda, Adrian Crăciunoiu, Elena Bejinaru, Roxana Vlădășel, Kristian Koșa