Societatea comercială Nova Apaserv SA Botoşani atrage atenţia că temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor determină o creştere semnificativă a consumului de apă şi că sistemul public de alimentare cu apă este supus unei presiuni considerabile.

Potrivit oficialilor companiei de apă, "menţinerea continuităţii serviciului depinde de utilizarea responsabilă a resursei de apă la nivelul fiecărei gospodării".

Furnizorul cere populației să nu stocheze cantități mari de apă

"Sistemele publice de alimentare sunt proiectate, cu prioritate, pentru asigurarea consumului menajer: băut, prepararea hranei şi igienă. Utilizarea apei potabile în cantităţi mari pentru irigarea grădinilor, udarea gazonului, umplerea piscinelor, spălarea autoturismelor sau a curţilor poate conduce la golirea rapidă a rezervoarelor. În aceste condiţii, pot apărea scăderi ale presiunii sau întreruperi temporare ale alimentării cu apă, în special la capetele de reţea şi în zonele situate la altitudini mai ridicate", se arată într-un comunicat de presă transmis luni de Nova Apaserv SA.

Furnizorul de apă mai cere populaţiei să evite stocarea unor cantităţi de apă mai mari decât necesarul imediat al gospodăriei, dar şi să verifice instalaţiile interioare şi să remedieze eventualele pierderi de apă.