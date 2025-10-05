Familiile extinse, încă puternice în România: trăim cu bunicii și rudele, dar mulți copii cresc în gospodării fără venituri

05-10-2025 | 19:22
România se află printre țările europene cu cele mai multe case din care se aud râsete de copii. Ieșim în evidență și prin faptul că trăim la grămadă cu bunicii și chiar cu unchii și mătușile.

autor
Roxana Hulpe

Însă un copil din șase împarte locuința cu adulți care nu au un loc de muncă.

Bunica Elisabeta şi-a mai pierdut din puteri la 87 de ani, însă în braţele ei au crescut 2 copii, 2 nepoţi şi 4 strănepoţi.

Elisabeta Stan, bunica: ”Îmi plac copiii, copiii m-au întreţinut”.

Reporter: Nu prea mai facem copii...

În România, casele răsună încă de vocile copiilor. Aproape 3 din 10 familii cresc cel puţin un copil, adică 27,5% peste media europeană care este de aproape 24%. Suntem însă şi noi pe o pantă descendeta în ultimii ani, doar puţin peste un sfert dintre familii mai cresc copii. Ţările cu cele mai multe familii cu copii sunt cele din est şi centru: Slovacia, Irlanda şi Cipru iar la coada sunt finlandezii şi nemţii.

România se remarcă însă prin rolul încă puternic al familiei extinse. La noi, sub acelaşi acoperiş stau nu doar părinţii şi copiii, ci adesea şi bunicii, uneori chiar veri sau mătuşi, un contrast evident faţă de Nord şi Vest, unde predomina cuplurile sau părinţii singuri. ''

Dar când ne uităm la câţi copii are o familie, ţara noastră se aliniază tendinţei europene. În multe case creşte un singur copil şi în tot mai puţine se mai găsesc resurse pentru 2. Sub 8% dintre părinţi şi-au dorit de la 3 în sus.

