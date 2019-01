Familia fetei care a căzut cu tot cu geamul unui autobuz lansează acuzaţii grave

Familia fetei din Prahova, care a căzut acum două săptămâni, cu tot cu geamul unui autobuz, lansează acuzaţii grave la adresa societăţii de transport public Ploieşti.

Niciunul dintre responsabili nu s-ar fi interesat de soarta adolescentei cât a fost în spital, iar vehiculul implicat în acest accident stupid nu ar fi trebuit să transporte călători pentru că depăşise durata normală de utilizare, susţine avocatul victimei. Deşi a fost externată, adolescenta nu s-a refăcut după teribilă întâmplare.

Grav rănită după ce a căzut din autobuzul în mers, în timp ce se sprijinea de un geam care s-a desprins - adolescenta de 17 ani are nevoie în continuare de îngrijiri.

Este imobilizată la pat - şi, deşi este în clasa a XII-a, se gândeşte să îngheţe anul pentru că nu poate să meargă la şcoală.

În perioada următoare trebuie să se opereze la coloană - dar decomandată intervenţia nu poate fi făcută pentru că nu şi-a revenit complet după cea la cap.

Roxana Dumitru, mama adolescentei: "Are fisură la coloană, are două inele fisurate, are fisură la cap şi e operată pe partea stângă - fata. A avut un hematom de trei milimetri şi s-a mărit până a băgat-o în operaţie aproape încă o dată."

Accidentul în urma căruia fata a fost rănită este în continuare investigat de procurori şi poliţişti. Când s-a întâmplat totul, eleva era în vizită în Ploieşti şi voia să ajungă la o mătuşă.

Alina Dumitru, victimă: "Eram pe ultimele canapele şi am vrut să îi facem loc şi surorii mele şi când m-am dat în dreapta am picat cu tot cu geam. Eu m-am dat într-o parte şi m-am trezit în partea cealaltă. Ccea mai urâtă experienţă din viaţa mea."

Familia adolescentei susţine că după accident, nimeni de la societatea de transport public din Ploieşti nu s-a interesat de soarta fetei. Oamenii şi-au angajat un avocat şi vor să ceară despăgubiri.

Anca Păun, avocat: "Avea obligaţia, cel puţin morală, să vadă ce s-a întâmplat cu acest copil, care este starea lui de sănătate, să i se pună la dipoziție un fond pentru că, până la urmă, în toată această ecuaţie plăteşte un copil nevinovat."

Nae Alesandri, Director TCE Ploiești: "Înţeleg suferinţa familiei, dar ăsta este transportul în comun. Se pot întâmpla accidente grave în transportul în comun, nu suntem unicul caz."

Autobuzul - implicat în accident - era vechi de 18 ani iar geamul care s-a desprins fusese schimbat într-un atelier de reparaţii cu 6 luni înainte de nenorocire.

În Ploieşti, incidentul se poate repeta oricând. Dintre cele 160 de autobuze ale societăţii de transport public, care circulă pe străzile din oraş, doar zece sunt ceva mai noi.

Restul au peste 8 ani şi cele mai multe au depăşit durata normală de funcţionare prevăzută de lege iar, în mod normal, ar trebui casate.

Potrivit unei Hotărâri de Guvern din 2004, durata normală de utilizare a autobuzelor folosite pentru transportul urban este de cel mult 8 ani.

