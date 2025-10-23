Falsul căpitan SRI a organizat misiuni de spionaj în Palatul Parlamentului și în campusurile din Timișoara: „Părea dubios”

23-10-2025 | 08:55
Un individ de 27 de ani este acuzat că ar fi pus la punct o rețea falsă de spionaj. Tânărul racola foști militari și persoane care aveau arme letale. Le spunea că este angajat al SRI.

Gina Obrejan

Apoi organiza așa-zise misiuni de filaj și culegere de date, pentru a obține beneficii materiale, spun procurorii DIICOT.

Miercuri seară, după percheziții, individul a fost dus la Alba Iulia, pentru audieri.

Suspectul este din Arad și se recomanda capitan SRI, „într-o structură secretă care culege informații și transportă corespondența clasificată”.

A racolat, spun procurorii DIICOT, șase persoane care au acum calitatea de suspecți: foști militari și civili cu permis de armă.

Corespondent Știrile ProTV: „Cei selectați au trecut chiar și prin teste de rezistență și operativitate, menite să le întărească impresia că fac parte dintr-o echipă de elită. Asa-zișii agenți ar fi primit legitimații false și mașini cu girofaruri ca să plece în presupuse misiuni.”

„Spionii” erau instruiți să urmărească persoane „suspecte” și interacționau inclusiv cu angajați ai poliției.

Ar fi reușit astfel să intre chiar și în Palatul Parlamentului, unde au făcut mai multe fotografii și în campusurile din Timișoara ca să culeagă informații despre un presupus traficant de droguri, susțin surse judiciare.

De asemenea, au fost trimiși să ia probe de apă din mai multe locuri.

Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Pe timpul pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie-recepție pentru comunicare, folosindu-se nume de cod.”

Procurorii au făcut șapte percheziții în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, inclusiv la sediul firmei din Arad a falsului sereist, de unde anchetatorii au ridicat mai multe cutii cu documente.

La perchezițiile care au durat mai bine de zece ore a asistat și suspectul, care la ieșire nu a declarat nimic.

Declarația femeii care lucrează în biroul alăturat

O femeie care lucrează într-un birou alăturat a oferit câteva detalii.

Reporter: „L-ați întâlnit pe domnul respectiv?

Femeie: „Doar pe holuri ne salutam și atât.”

Reporter: „Nu vi se păreau ciudate inscripțiile de pe ușă?

Femeie: „Părea ceva dubios, dar nu le-am inspectat. Noi ne-am văzut de treabă, nu am fost interesați.”

Reporter: „Veneau oameni pe aici?

Femeie: „A, în real vorbind, dânsul mai venea cu câte un coleg, doi, maxim, dar atâta tot.”

Reporter: „De câte ori l-ați văzut de când lucrați aici?

Femeie: „Acum, în ultima perioadă, a fost destul de des, dar a fost o perioadă când efectiv nu a mai fost deloc.”

Cel care a pus totul la cale a mai fost în atenția anchetatorilor pentru că în trecut ar fi pretins că este angajat ANAF.

Acum este cercetat pentru uzurpare de calități oficiale și fals material în înscrisuri oficiale.

Dată publicare: 23-10-2025 08:28

