Întrebat dacă UDMR va condiționa sprijinul pentru un viitor Guvern de respingerea legii privind drapelul, deputatul a răspuns, potrivit RFI România: ”Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe învestirea unui Guvern, sigur, absolut, vom aduce în discuție acest aspect”.

”Este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd”, a mai spus parlamentarul UDMR, conform sursei citate.

Un proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților propune reguli noi pentru modul în care este sărbătorită Ziua Drapelului Național al României, pe 26 iunie.

Proiectul, inițiat de senatorul AUR Mircia Chelaru, dar semnat de 71 de parlamentari din PSD, PNL, AUR și din rândul neafiliaților, schimbă radical modul în care va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național.

Se caută o soluție politică pentru formarea unui nou Guvern

Pe de alt parte, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că soluţia pe care o vede pentru ieșirea din criza guvernamentală este formarea unui guvern de tranziţie, a unui guvern ”de armistiţiu”, cu un premier tehnocrat şi cu miniştri tehnocraţi.

Recent, șeful PSD a discutat în biroul său de la Camera Deputaților cu Kelemen Hunor despre majoritatea care s-ar putea forma pentru un nou Guvern. Liderul maghiarilor i-ar fi spus lui Sorin Grindeanu că nu va urca în aceeași barcă cu parlamentari de la SOS România sau AUR pentru a trece noul guvern.

Surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că cei din PSD sunt deranjați de atitudinea UDMR și ar fi chiar pregătiți să susțină proiectul AUR de reducere a numărului de parlamentari la 300 și chiar să pluseze cu creșterea pragului electoral pentru partidele care vor în Parlament la 10%, inclusiv și pentru UDMR, de la 5%, cât este în prezent.