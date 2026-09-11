„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Precizarea vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan, pe fondul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.

De altfel, sursele Știrilor ProTV din interiorul PNL nu au confirmat informațiile privind o potențială demisie a lui Ilie Bolojan.

Patru luni de negocieri pentru formarea unui nou guvern

Negocierile pentru desemnarea unui nou premier par să fi intrat într-o nouă fază, după mai bine de patru luni de criză guvernamentală și două încercări eșuate de formare a unui Executiv.

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să organizeze consultări cu partidele până când nu se conturează o majoritate concretă.

Liderii partidelor se așteaptă ca până la finalul acestei săptămâni să aibă loc consultări și chiar desemnarea viitorului prim-ministru. Deocamdată însă, președintele nu are programată nici pentru mâine vreo întâlnire oficială și, potrivit informațiilor noastre, va organiza consultările doar după ce se va concretiza o majoritate parlamentară.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut că Nicușor Dan i l-a propus, în timpul unei discuții tête-à-tête, pe Luca Niculescu pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan. Maghiarii ar susține această variantă, însă cu anumite condiții. În schimb, PSD nu ar fi de acord cu această propunere, astfel că, dacă nu apare o variantă-surpriză, rămân în discuție numele lui Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare.

Liderul PSD a discutat marți, în biroul său de la Camera Deputaților, cu Kelemen Hunor despre majoritatea care s-ar putea forma. Liderul UDMR i-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu că formațiunea sa nu va intra în aceeași barcă cu parlamentari de la SOS România sau AUR pentru a susține noul Guvern.

Poziția UDMR a dat peste cap calculele social-democraților, care ar fi pregătiți să formeze o majoritate ce ar include UDMR, dar și parlamentari de la SOS România și neafiliați.

Potrivit unor surse, liderii PSD sunt deranjați de atitudinea UDMR și ar fi chiar pregătiți să susțină proiectul AUR privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Social-democrații ar putea merge chiar mai departe și ar putea susține creșterea pragului electoral pentru partidele care vor să intre în Parlament la 10%, inclusiv în cazul UDMR, față de 5%, cât este în prezent.