El a precizat că varianta alegerilor anticipate nu poate fi exclusă niciodată, adăugând că, deşi nu este cel mai de dorit scenariu, dar că PSD este pregătit şi pentru acesta.

”PSD-ul şi-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat şi pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienţi pentru a avea o majoritate, dar dorinţa noastră o repetăm şi astăzi aici”, a declarat Sorin Grindeanu jurnaliştilor, vineri, la Neptun.

El a precizat ce ar însemna un guvern în jurul PSD-ului.

”Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat şi Cameră se adaugă altele, cel puţin 106, 107 voturi care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorităţi, care poate să vină din alte zone politice. Şi dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD şi doar să dea votul de învestitură, atunci vorbim de un guvern minoritar”, a preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a fost întrebat cum comentează declaraţia preşedintelui UMDR, Kelemen Hunor, care a afirmat că formaţiunea pe care o conduce nu va vota un guvern votat de parlamentari SOS sau AUR.

”E un lucru pe care Hunor îl spune, nu l-a spus ieri pentru prima dată. Eu am o singură întrebare. Dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest guvern, mai votează UDMR-ul, având în vedere că PNL în ultimele două luni a luat vreo nouă de la SOS, AUR, POT şi aşa mai departe. Ăia nu sunt plecaţi?”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ia în calcul şi scenariul alegerilor anticipate, Grindeanu a răspuns: ”Nu poţi să-l excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu ştiu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit şi pentru acest scenariu”.

El a mai fost întrebat dacă a fost o greşeală că parlamentarii PSD nu s-au mobilizat după moţiunea de cenzură să strângă mai multe voturi pentru viitorul guvern.

”Păi noi ne-am mobilizat, în sensul că am spus de fiecare dată că susţinem fie varianta Tomac, fie varianta Veştea, numai că n-au fost destule voturi. Alţii au blocat lucrurile, alţii n-au venit lângă noi sau în jurul acelor premieri desemnaţi, nu PSD-ul”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a afirmat că PSD nu are suficiente voturi pentru învestirea Guvernului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, în urmă cu aproximativ o lună, că social-democraţii nu au voturile necesare pentru învestirea unui nou guvern.

Desemnarea viitorului premier se mai amână câteva zile. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să organizeze consultări cu partidele până nu se formează o majoritate concretă.

În plus, spun surse politice, varianta Luca Niculescu nu ar fi pe placul PSD, așa că șeful statului trebuie să se reorienteze către alt nume de independent sau să-l aleagă pe Sorin Grindeanu. Acesta din urmă nu a bătut palma cu adevărat nici cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut că Nicușor Dan i l-a propus, în timpul unei discuții tete-a-tete, pe Luca Niculescu pentru a fi înlocuitorul lui Ilie Bolojan. Maghiarii ar susține acest nume, dar cu condiții. În schimb, PSD nu ar fi de acord, așa că, dacă nu apare o nouă variantă surpriză, rămân în picioare opțiunile Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare.

Negocieri pentru formarea majorității

Șeful PSD a discutat marți, în biroul său de la Camera Deputaților, cu Kelemen Hunor despre majoritatea care s-ar putea forma. Liderul maghiarilor i-ar fi spus lui Sorin Grindeanu că nu va urca în aceeași barcă cu parlamentari de la SOS România sau AUR pentru a trece noul guvern.

Astfel, a dat peste cap calculele social-democraților, care ar fi pregătiți cu o majoritate, care însă ar include și UDMR, dar și SOS România și parlamentari neafiliați.

Astfel, conform unor surse, cei din PSD sunt deranjați de atitudinea UDMR și ar fi chiar pregătiți să susțină proiectul AUR de reducere a numărului de parlamentari la 300 și chiar să pluseze cu creșterea pragului electoral pentru partidele care vor în Parlament la 10%, inclusiv și pentru UDMR, de la 5%, cât este în prezent.