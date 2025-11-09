Extrageri Loto duminică 9 noiembrie 2025. Report de peste 9,42 milioane de euro la 6/49, categoria I

Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri, în valoare totală de peste 2,04 milioane de lei.

Rezultatele loto din 9 noiembrie 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 40.900 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













