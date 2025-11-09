Extrageri Loto duminică 9 noiembrie 2025. Report de peste 9,42 milioane de euro la 6/49, categoria I

Stiri actuale
09-11-2025 | 08:37
loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri, în valoare totală de peste 2,04 milioane de lei.

autor
Știrile PRO TV

Rezultatele loto din 9 noiembrie 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Citește și
castigator loterie
Un bărbat din Maramureș a câștigat un premiu important la Loto 6/49 cu o variantă simplă. E jucător fidel de 50 de ani

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 40.900 de lei.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Sursa:

Etichete: loto,

Dată publicare: 09-11-2025 08:37

Articol recomandat de sport.ro
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Citește și...
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker, joi, 6 noiembrie 2025. Premiu de peste 9,2 milioane de euro la Loto 6/49
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker, joi, 6 noiembrie 2025. Premiu de peste 9,2 milioane de euro la Loto 6/49

Joi, 6 noiembrie, au avut loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 28.000 de câștiguri în valoare totală de 2,67 milioane de lei.

Un bărbat din Maramureș a câștigat un premiu important la Loto 6/49 cu o variantă simplă. E jucător fidel de 50 de ani
Stiri Sociale
Un bărbat din Maramureș a câștigat un premiu important la Loto 6/49 cu o variantă simplă. E jucător fidel de 50 de ani

Loteria Română anunță că un bărbat din Maramureș a câștigat suma de 63.386 lei (12.600 euro) cu o variantă simplă la Loto 6/49.

Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 2 noiembrie. Care sunt numerele câștigătoare
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 2 noiembrie. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 2 noiembrie, au avut loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat peste 2,15 milioane de lei.  

Recomandări
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, va fi depus duminică,în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump
Stiri externe
BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump

La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia.  

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Noiembrie 2025

30:26

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28