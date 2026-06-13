„În această dimineaţă, în jurul orei 05:50, am fost solicitaţi să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timişoara. Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul este tip P + 4 etaje”, anunţă sţmbătă ISU Timiş.

Incendiul a fost lichidat, pompierii acţionând pentru ventilarea casei scării.

Trei persoane adulte primesc îngrijiri medicale la faţa locului, în stare conştientă şi cooperante.

Din imobil s-au autoevacuat sau7 au fost evacuate de pompieri 43 de persoane.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu o autospecială de primă intervenţie si comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple din cadrul Detaşamentului 2 Pompieri Timişoara, şi o ambulanţă SAJ.