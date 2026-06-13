La regulă să se adauge și introducerea unor stimulente mai puternice pentru susținerea producției locale, cer aceștia, potrivit Reuters, preluat de news.ro. Cele trei grupuri propun ca 70% din valoarea economică a fiecărui automobil vândut în UE să provină din interiorul blocului comunitar.

Într-o scrisoare comună adresată membrilor Parlamentului European, constructorii auto avertizează că industria europeană se confruntă cu provocări fără precedent din cauza decalajelor tehnologice față de concurenții globali, a presiunii concurențiale tot mai mari și a costurilor ridicate cu energia, producția și reglementările.

Cerința propusă – ca 70% din valoarea economică a fiecărui automobil vândut în UE să provină din interiorul blocului comunitar – ar urma să acopere întregul lanț de producție, de la proiectare și dezvoltare până la fabricarea componentelor și asamblarea finală.

Contextul european: „Fabricat în Europa”

Propunerea vine în contextul în care Uniunea Europeană analizează introducerea unui cadru legal „Fabricat în Europa” ca parte a strategiei industriale pentru tranziția către mobilitatea electrică. Bruxelles-ul examinează în prezent praguri de conținut local, scheme de sprijin și stimulente legate de producția realizată în interiorul Uniunii.

„Dorim să oferim clasei de mijloc din Europa automobile curate, accesibile și tehnologice de ultimă generație”, au transmis companiile în scrisoare.

Provocările industriei auto europene

Constructorii auto subliniază că piața auto europeană rămâne slabă, cu aproximativ trei milioane de vehicule mai puțin vândute anual comparativ cu nivelul din 2019. În prezent, aproximativ 26% din automobilele comercializate pe piața europeană provin din importuri.

Volkswagen, Stellantis și Renault solicită măsuri care să încurajeze producția realizată în Europa, inclusiv:

- Sprijin direcționat pentru fabricarea bateriilor

- Flexibilizarea reglementărilor pentru automobilele de dimensiuni mici, astfel încât vehiculele electrice să devină mai accesibile pentru consumatori

Stoparea relocării producției

Constructorii subliniază că nu solicită închiderea pieței europene, ci stoparea tendinței de relocare a producției industriale către țări din afara Uniunii. Propunerea lor vizează crearea unui cadru care să favorizeze producția locală, fără a bloca complet importurile, dar oferind un avantaj competitiv produselor fabricate în Europa.