Nevoia de retragere emoțională lasă loc dorinței de a trăi iubirea cu pasiune. Astfel, grija discretă pentru cei dragi se transformă în nevoia de a străluci și de a iubi deschis. Curajul trece pe primul loc, iar gesturile simple devin generoase, aducând dorința de validare și admirație constantă.

Pe durata acestui tranzit, alegerile romantice sunt ghidate de magnetism, iar atracția se îndreaptă spre persoanele care exprimă carismă și încredere. Iubirea devine o sursă de bucurie și vitalitate, nu doar un simplu refugiu. Astfel, până pe 9 iulie, generozitatea, romantismul și atenția oferită partenerului devin primordiale, cu o singură condiție: menținerea orgoliului sub control.

Impactul tranzitului lui Venus în Leu pentru fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, sfera romantică trece pe primul loc odată cu intrarea lui Venus în Leu. Nativii sunt cuprinși de o dorință intensă de a trăi o nouă poveste romantică sau de a reaprinde scânteia în cuplu. Grație farmecului atrag privirile și se bucură de admirația celor din jur, așteptând dovezi de afecțiune. Contextul astral este de partea Berbecilor dacă aleg să acționeze și să preia controlul situației, însă atenție la cum gestionează orgoliul!

Taur / Ascendent în Taur

Odată cu tranzitul lui Venus în Leu, se activează sectorul vieții de familie și căminului. Interesul nativilor Taur se îndreaptă către spațiul domestic, simțind o nevoie acută de a crea o atmosferă mai primitoare acasă. Este o perioadă ideală pentru proiecte de reamenajare a locuinței sau pentru a petrece mai mult timp alături de cei dragi. Cu toate acestea, comunicarea cu membrii familiei necesită mult tact, pentru că tendința de a impune propriile reguli riscă să provoace tensiuni inutile.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, tranzitul lui Venus în Leu dinamizează sectorul comunicării, negocierilor, învățării și deplasărilor. Întrucât Venus le guvernează Gemenilor sfera sentimentală, există șanse mari să își întâlnească partenerul potrivit prin intermediul unui dialog avut într-o deplasare scurtă sau în timpul unei călătorii. De asemenea, se cere o atenție deosebită la modul cum interacționează, fiind recomandat să lase loc de exprimare și celuilalt, evitând tendința de a monopoliza conversațiile.

Rac / Ascendent în Rac

Odată cu intrarea lui Venus în Leu se dinamizează sectorul financiar al nativilor Rac. Atenția se concentrează pe asigurarea unui confort sporit și pe consolidarea bugetului. Deși contextul astral îi ajută să atragă mult mai ușor surse noi de venit, prudența rămâne esențială. Sub vibrația expansivă a Leului, există tentația de a face achiziții costisitoare doar din dorința de a menține o anumită imagine în fața celorlalți.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, prezența lui Venus în zodia lor îi plasează în lumina reflectoarelor. Farmecul personal crește considerabil, captând cu ușurință simpatia și admirația celor din jur. Este un moment oportun pentru a face o schimbare de imagine, dar și pentru a revitaliza legăturile sentimentale. Singurul aspect la care trebuie să fie atenți este orgoliul. În viața de cuplu, Leii vor avea de câștigat doar dacă evită atitudinile exagerate menite să atragă privirile.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, tranzitul lui Venus activează zona introspecției și amintirilor. Este o etapă favorabilă pentru o analiză a vieții afective și pentru a trage concluzii. În următoarea perioadă, poveștile de dragoste se desfășoară sub semnul discreției. Pentru a-și menține echilibrul, nativii sunt sfătuiți să lase în urmă legăturile complicate și atracția pentru parteneri care le consumă energia.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, tranzitul lui Venus dinamizează zona proiectelor de viitor și cercurilor pe care le frecventează. Viața socială a nativilor capătă un avânt deosebit, atrăgând cu ușurință atenția prietenilor sau a persoanelor cu care interacționează. Este o perioadă favorabilă pentru a cunoaște o persoană specială prin intermediul anturajului sau participând la diverse evenimente. Singurul aspect la care trebuie să fie atenți este tendința de a căuta în permanență aprobarea și validarea celor din jur.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Venus luminează sfera profesională și a imaginii. Colaborările la locul de muncă și dialogul cu persoanele cu funcții de conducere se vor desfășura într-un context mai armonios. Este o etapă excelentă pentru a ieși în evidență și pentru a primi recunoaștere. Cu toate acestea, trebuie să fie precauți: o mândrie exagerată sau tendința de a-și impune autoritatea riscă să le deterioreze imaginea.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, tranzitul lui Venus energizează zona călătoriilor, dezvoltării personale, filosofiei și perspectivelor de viață. Sfera sentimentală capătă o vibrație plină de aventură, contextul astral susținând legăturile la distanță sau atracția față de persoane cu aceleași viziuni. Acum, conexiunile romantice prind contur cel mai bine în jurul unor idealuri comune. Pentru a păstra echilibrul în cuplu, Săgetătorii trebuie să fie receptivi și la opiniile persoanei iubite, evitând tendința de a-și impune cu orice preț propriile adevărurile.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, tranzitul lui Venus activează intens sfera relațiilor intime și a resurselor financiare comune. Dinamica vieții de cuplu devine extrem de pasională, accentul căzând pe intensitatea și profunzimea emoțiilor trăite în doi. Totodată, contextul astral le oferă nativilor oportunități excelente de a beneficia de sprijin material sau avantaje prin intermediul partenerului. Cu toate acestea, pentru a menține echilibrul și armonia în relație, Capricornii sunt sfătuiți să lase deoparte dorința de control și să evite complet luptele pentru putere.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, prezența lui Venus dinamizează sfera asociată căsătoriei și parteneriatelor. Urmează o perioadă benefică pentru a revitaliza relația, adăugând un plus de pasiune și bucurie, dar și pentru a atrage o nouă poveste de iubire în viața celor singuri. De asemenea, sentimentele sunt exprimate prin demonstrații de afecțiune pline de generozitate. Cu toate acestea, secretul unei legături armonioase constă în temperarea orgoliului.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, tranzitul lui Venus aduce o vibrație benefică în zona profesiei și rutinei de zi cu zi. Interacțiunile din mediul de lucru devin mult mai prietenoase, iar sarcinile obișnuite sunt rezolvate mai ușor. Este o perioadă ideală pentru a aduce îmbunătățiri programului cotidian, transformând activitățile zilnice într-o experiență agreabilă. Totuși, pentru a păstra acest context pozitiv, nativii sunt sfătuiți să renunțe la orgoliu și să se bazeze mult mai mult pe spiritul de echipă și pe cooperare.