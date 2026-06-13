Şeful statului este de părere că o Europă unită ”este o Europă mai puternică şi mai competitivă”.

„O zi de referinţă pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova şi Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale", a scris, vineri seară, pe X, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, "România a susţinut statele vecine încă de la începutul acestui proces şi va continua să le stea alături cu expertiză şi sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european".

"O Europă unită, care îşi extinde spaţiul de democraţie, securitate şi prosperitate, este o Europă mai puternică şi mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova şi al Ucrainei este în familia europeană", a mai transmis preşedintele.

La reuniunea de vineri de la Bruxelles, ambasadorii au convenit că, atât Ucraina, cât şi Republica Moldova pot începe negocierile pentru primul "cluster" de domenii în care trebuie să-şi reformeze legislaţia pentru a se alinia la standardele UE.

Liderii UE au convenit să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina şi Moldova în decembrie 2023, dar negocierile nu au putut începe cu adevărat din cauza opoziţiei guvernului maghiar anterior faţă de cererea de aderare a Kievului. Însă noul guvern de la Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul în această lună cu privire la drepturile minorităţii maghiare din Ucraina, deschizând calea pentru ca Ungaria să-şi ridice veto-ul asupra primei faze a negocierilor de aderare.

Chiar dacă Ucraina continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, preşedintele Volodimir Zelenski a făcut din aderarea la UE un obiectiv strategic cheie pentru a-şi ancora ţara în curentul politic principal al Europei.

În cadrul procesului de aderare, ţările candidate negociază "capitole" de politici care sunt grupate în şase clustere tematice, acoperind domenii precum drepturile fundamentale, piaţa internă şi relaţiile externe.

Negocierile de aderare la UE sunt adesea îndelungate şi implică ani de muncă pentru implementarea reformelor şi îndeplinirea standardelor europene.

Costa şi von der Leyen au afirmat că decizia de vineri reprezintă "o recunoaştere a determinării, curajului şi eforturilor depuse de ambele ţări în promovarea reformelor, chiar şi în faţa unor provocări imense. Şi un semnal că oferta UE de pace, stabilitate şi oportunităţi este de neegalat", au adăugat ei.