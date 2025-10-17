Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Cel puțin 3 oameni au murit și 12 au fost răniți, printre care 2 copii, în explozia catastrofală care a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova, din București.

Au fost complet distruse mai multe apartamente, pe cel puțin 2 etaje, iar alte zeci au fost grav afectate, inclusiv din blocurile alăturate. La fața locului este o desfășurare impresionantă de forțe de intervenție.

Explozia devastatoare s-a produs puțin după ora 9.00. Primele imagini filmate la fața locului arată ca o scenă de război.

Doua etaje ale blocului sunt complet distruse, iar părți întregi din structura de beton a imobilului au fost azvârlite la mare distanță.

Mai multe balcoane s-au prăbușit, iar resturi de mobilier, moloz și lucruri din apartamentele devastate au ajuns în arborii de lângă bloc și în clădirile de vizavi. Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât au fost afectate și mai multe etaje din imobilul de peste drum.

Locatar: ”Am copilul acolo... S-a dus plafonul și a ajuns la etajul 5, am strigat... inițial am crezut că s-a prăbușit până jos”.

Martor: ”O bubuitură mare, a spart geamuri, tot”.

Locatar: ”A sărit în aer tot blocul. Eu m-am mutat acum 6 luni, s-a ales praful de orice”.

Victimă filmată când face cu mâna, dintre dărâmăturile de etaj

A fost activat Planul Rosu de intervenție. La fața locului, au fost trimise zeci de echipaje de salvare, inclusiv unități mobile de terapie intensivă. Victimele au fost transportate de urgență la mai multe spitale din Capitală.

Corespondent ProTV: ”Sunt oameni care se țin de urechi și probabil că din cauza zgomotului foarte puternic au probleme din punctul acesta de vedere, sunt oameni care spun că rudele lor au rămas în apartamente”.

Martor: ”Am auzit salvări, poliție, pompieri și când am venit aici, pe stradă, am văzut dezastrul care s-a întâmplat la blocurile respective”.

Martor: ”Eram în bucătărie, cu geamul deschis, făceam mâncare și dintr-o dată - bubuitură puternică și m-a împins așa cu suflu”.

Corespondent ProTV: ”Ne aflăm la câteva sute de metri de blocul afectat de deflagrație, însă și aici forțele de ordine iau măsuri, creează un perimetru de siguranță, după ce au observat că suflul exploziei a spart un geam la etajul 6, iar resturile periculoase riscă să cadă și să-i afecteze pe trecători”.

O imagine șocantă, înregistrată la fața locului, surprinde momentul în care o victimă face semn cu mâna, printre dărâmături. Deocamadată, autoritățile nu au confirmat dacă victima a fost scoasă de acolo.

Raed Arafat: ”Este în desfășurare o operațiune de căutare, să nu fie cineva sub dărâmăturile din etaje și care este o operațiune foarte riscantă, avand în vedere că cei de la Institutul de Stat în Construcții care au venit aici și deja au dat primul verdict ,că blocul este cu risc de colaps”.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT prin care au avertizat oamenii să evite zona, întrucât pericolul nu a fost depășit în totalitate. În zonă încă sunt scurgeri de gaze. Primele verificări indică drept cauză probabilă a exploziei o acumulare de gaze într-un apartament.

