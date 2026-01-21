Potrivit unor surse politice, Maia Sandu a fost invitată să participe la manifestările oficiale de la Iaşi, însă prezenţa acesteia la eveniment este deocamdată incertă.

În mediul politic ieşean se discută despre vizita la Iaşi pe 24 ianuarie a preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, dar o confirmare oficială este aşteptată în zilele următoare.

La manifestările oficiale de la Iaşi va fi prezent preşedintele României, Nicuşor Dan.

Pentru prima dată, manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii nu vor mai avea loc în cursul dimineţii, ca în anii precedenţi, ci după-amiază, începând cu ora 15.00.

Până în prezent, niciun lider de partid nu a confirmat prezenţa la Iaşi pe 24 ianuarie.

Primăria Iaşi a anunţat că va prezenta joi programul oficial al manifestărilor organizate de Ziua Unirii Principatelor Române

Manifestările oficiale de la Iaşi vor începe la ora 15.00, în Piaţa Unirii şi vor include discursuri ale oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, defilarea detaşamentelor militare şi tradiţionala horă a Unirii.

Ulterior, sunt programate depunerile de jerbe de flori la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi din municipiu.

