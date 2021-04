Explicaţiile lui Raed Arafat pentru evacuarea de la Spitalul Foişor: "Decizia a fost corectă"

Raed Arafat susține că decizia de evacuare a Spitalului Foișor a fost una corectă, chiar dacă „a creat un disconfort pentru pacienții care erau internați”.

Raed Arafat a explicat din nou, într-o înregistrate postată pe pagina sa de Facebook, motivul evacuării spitalului Foişor din Bucureşti, precizând că decizia a fost corectă pe fond, chiar dacă a creat un disconfort pentru cei internaţi în unitatea medicală, dar că hotătârea avea o singură menire şi anume să fie salvate cât mai multe vieţi. El a mai afirmat că îi pare rău că s-a întâmplat acest lucru mai târziu în cursul nopţii când ordinul de evacuare a fost emis ”pe la prânz” vineri, iar echipa DSU era la spitalîn jurul orei 15:00 să discute şi să înceapă această evacuare ”care totuşi s-a lungit.

“Astăzi, în jurul orei 9.00 DSP a început demersurile şi a început evaluarea spitalului Foişor ca şi circuite, ca şi posibilităţi pentru a emite autorizaţia pentru spitalul respectiv. Între timp la ora 11 a fost externat şi transferat ultimul pacient din spitalul respectiv la domiciliu cu ambulanţă, iar în jurul orei 14.30 – 15.00 a fost emisă autorizaţia că spitalul poate să primească pacienţi pe 20 de paturi de Terapie Intensivă şi 90 de paturi cu oxigen. Astfel, la acest moment vorbim de patru pacienţi care au ajuns la spital pe Terapie Intensivă, va continua transferul pacienţilor din unităţile de primiri urgenţe cei care au nevoie de ventilaţie sau de ventilaţie non-invazivă către secţia respectivă de terapie intensivă, dar în paralel vom începe să transferăm şi pacienţii care au nevoie de oxigen şi care sunt în unităţile de primiri urgenţe unii chiar de ieri în aşteptare să îi transferăm către cele 90 de paturi care sunt în spitalul Foişor”, a explicat Arafat, citat de News.ro.



El a menţionat că s-a finalizat racordarea la curent electric a unităţii mobile de terapie intensivă de la Spitalul Victor Babeş, aici fiind transferaţi deja patru pacienţi din interiorul unităţii medicale care aveau nevoie de asemenea îngrijiri.

Şeful DSU a mai anunţat că sâmbătă la ora 11 erau 784 de persoane la nivel naţional în unităţile de primiri urgenţe confirmate sau suspecte de COVID-19.

“Astăzi la ora 11 am avut 784 de cazuri în unităţile de primiri urgenţe pe plan naţional din care 11 intubaţi confirmaţi COVID-19 şi 4 suspecţi care au intubaţi şi ventilaţi în unităţile de primire urgenţe. Vorbim de 106 confirmaţi care au nevoie de ventilaţie non-invazivă şi 12 suspecţi care au nevoie de ventilaţie non-invazivă plus 190 care au nevoie de de ozigen confirmaţi şi 77 care au nevoie de oxigen – suspecţi. La nivelul Bucureştiului situaţia era la ora 11 - 159 de pacienţi în terapiile intensive în unităţile de primiri urgenţe din Bucureşti, din aceşti 159 – 8 erau intubaţi/ventilaţi, 34 erau cu necesar de ventilaţie non-invazivă şi 83 cu necesar de oxigen. Din aceşti pacienţi urmează să continue transportul către spitalul Foişor şi bineînţeles către unitatea mobilă de terapie intensivă de la Spitalul Babeş”, a transmis Arafat.

Arafat consideră decizia corectă "pe fond"

El susţine că decizia evacuării Spitalului Foişor a fost una corectă pe fond, chiar dacă a creat disconfort.

“Decizia care a fost luată ieri şi care consider că a fost o decizie corectă pe fond chiar dacă a creat un disconfort pentru pacienţii care erau internaţi în Spitalul Foişor, avea o singură menire şi aceasta este să salvăm cât mai multe vieţi, să nu ne punem în situaţia pe noi, pe colegii noştri din UPU şi din spitale să aleagă între pacienţii care ajung cu ambulanţele cine intră şi cine rămâne în ambulanţă şi aşteaptă în ambulanţă. Acolo nu am dorit să ajungem, aşa că soluţia de a evacua un spital, şi îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru mai târziu în cursul nopţii, când noi de fapt ordinul l-am emis pe la prânz ieri, iar echipa noastră la spital era în jurul orei 15 să discute şi să înceapă această evacuare care totuşi s-a lungit. Ştim că s-a produs un disconfort, ştiu că multă lume vede acest lucru ca un lucru incorect care era făcut pentru pacienţii care erau internaţi în spitalul Foişor, dar sunt de acord nu este deloc un lucru plăcut, este un lucru care în condiţii de normalitate putea să se desfăşoare poate mult mai bine, dar în condiţiile de normalitate nu am ajunge să evacuăm un spital pentru a-l transforma în spital COVID”, a mai explicat Arafat.