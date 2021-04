USR PLUS cere demiterea șefilor Administrației Spitalelor și a Spitalului Foișor, după scandalul mutării pacienților

USR PLUS consideră că directorul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi managerul Spitalului Foişor trebuie demişi, pentru că sunt vinovaţi de modul "inacceptabil" în care a fost gestionat transferul pacienţilor.

"Directorul ASSMB şi managerul Spitalului Foişor trebuie să plece! Modul în care a fost gestionat transferul pacienţilor de la Spitalul Foişor este inacceptabil. Managerul spitalului a blocat formalităţile pentru transformarea Spitalului Foişor în spital COVID-19 şi prin asta a întârziat nepermis de mult transferul pacienţilor. Directorul ASSMB şi managerul Spitalului Foişor trebuie demişi. Spitalul Foişor aparţine de Primăria Bucureşti, în subordinea directă a ASSMB, o structură a primăriei condusă şi acum de oamenii numiţi fără concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea", se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de USR PLUS.

Potrivit sursei citate, consilierii generali USR PLUS au început evaluarea spitalelor din subordinea Primăriei Capitalei încă de anul trecut, iar rezultatul este că aceste spitale sunt "conduse dezastruos", "sunt pline de cazuri de corupţie, furt din bani publici".

"Viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu, a cerut în repetate rânduri demiterea oamenilor numiţi de doamna Gabriela Firea şi reforma sistemului prin lansarea de concursuri transparente pentru funcţiile de conducere a spitalelor. Până acum, însă, toate încercările USR PLUS de a reforma spitalele bucureştene au fost blocate. Viceprimarul Horia Tomescu nu a primit nici până la acest moment atribuţiile prevăzute în protocolul preelectoral care permit începerea reformei", precizează USR PLUS.

USR PLUS: Oamenii puși de Gabriela Firea vor continua ”dezastrul din sistem”

"Pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor, cerem încă o dată ceea ce am cerut de la începutul mandatului: demiterea directorului ASSMB şi efectuarea de concursuri corecte, transparente şi accesibile tuturor pentru funcţiile de conducere a spitalelor care aparţin de Primăria Bucureşti", a declarat Horia Tomescu.

USR PLUS menţionează că oamenii puşi de Gabriela Firea, "fie din incompetenţă, fie din rea voinţă", vor continua "dezastrul din sistem".

"Costurile amânării în continuare a reformei sunt plătite în primul rând de pacienţii vulnerabili. Lucrul acesta este inacceptabil. Cerem, aşadar, de urgenţă, primarului general al Capitalei Nicuşor Dan: demiterea directorului Spitalului Foişor, demiterea directorului ASSMB, deblocarea reformelor în spitalele care aparţin de Primăria Bucureşti prin împuternicirea viceprimarului dr. Horia Tomescu pentru a începe reforma", se mai arată în comunicat.