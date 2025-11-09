Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș

09-11-2025 | 13:11
Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei.

autor
Vlad Dobrea

Duminică, în judeţul Alba, la Sântimbru, miliari români, francezi şi portughezi au organizat un antrenament dedicat instruirii elementelor de geniu, realizarea unui pod plutitor pe râul Mureş, peste care poate trece aproape orice vehicul.

Antrenamentul de la Sântimbru organizat duminică reprezintă, potrivit MApN, o „misiune complexă de traversare a râului Mureş, acţiune susţinută de sprijin aerian din partea elicopterelor aliate, care vor executa misiuni de recunoaştere, protecţie şi transport aerian”.

„Este un exerciţiu comun de antrenament al Armatei române şi al celei franceze. Obiectivul este să trecem râul, să asigurăm calea pentru forţe terestre, infanterie, geniu, cavalerie. Trebuie să fim rapizi şi, mai ales, să ne asigurăm că nu suferim nicio pierdere, acesta este lucrul cel mai important. Lucrăm împreună, ne-am antrenat împreună, avem alături şi alte armate din NATO, spre exemplu astăzi alături de noi sunt militari portughezi”, a explicat căpitanul Dylan, coordonator al trupelor care au participat la exerciţiul de pe râul Mureş.

Podul are trei benzi de mers,la realizarea acestuia participă între 10 şi 15 persoane iar întreaga operaţiune pentru amplasarea peste Mureş a durat mai puţin de o oră.

La rândul său, generalul francez care a coordonat acţiunea vorbeşte despre o „desfăşurare strategică de amploare” a forţelor militare franceze în România, derulată pe mai multe faze, de la integrarea brigăzii de militari francezi în Divizia multinaţională Sud-Est, unde s-a experimentat interoperabilitatea, până la colaborarea între batalioane desfăşurate în mai multe zone din România, până la antrenamente pe teren, care vor urma, antrenamente care să arate nivelul de interoperabilitate pe teren al forţelor armate.

„A fost un exerciţiu foarte bun, arată capabilitatea pe care NATO o are ca, într-un timp scurt, să desfăşoare o brigadă gata de luptă pe flancul estic al NATO de a şi arată că suntem foarte solidari cu aliaţii noştri”, a afirmat comandantul brigăzii franceze care a participat la exerciţiu.

Un alt militar care a luat parte la exerciţiul de duminică constată că există diferenţe între armatele diferitelor ţări din NATO, însă acestea reuşesc să le depăşească şi că colaboreze ca şi cum ar fi o singură armată.

„Ideea este să putem trece un număr mare de vehicule într-un timp scurt peste cursul apei. Ne-am antrenat zile întregi pentru acest lucru şi ceea ce am reţinut este că ne completăm reciproc şi asta este frumuseţea unor astfel de exerciţii, realizăm interoperabilitate”, a declarat militarul.

DACIAN FALL 2025 (DAFA 25) are ca obiectiv integrarea operaţională a forţelor participante asigurate de naţiunile contributoare – în principal Franţa şi România – şi marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupului de Luptă NATO din România.

