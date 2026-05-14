Eurovision 2026. Reprezentanta României intră astăzi în concurs. Cum o poți urmări pe Alexandra Căpitănescu

Prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a câștigat și Cupa Italiei: „Am încercat să dau tot ce am mai bun”. FOTO&VIDEO
România revine pe scena Eurovision Song Contest după doi ani de absență. Joi, 14 mai 2026, Alexandra Căpitănescu urcă pe scena Wiener Stadthalle din Viena, reprezentând țara noastră în cea de-a doua semifinală a celei de-a 70-a ediții a concursului.

Iată tot ce trebuie să știi despre prestația României la Eurovision 2026: ora de start, cum poți urmări show-ul și ce șanse are artista română să ajungă în marea finală.

România la Eurovision 2026: revenire după doi ani de absență

Participarea României la Eurovision Song Contest 2026 are o semnificație aparte. Țara noastră lipsise din competiție în 2024 și 2025, perioadă în care Televiziunea Română a invocat dificultăți financiare și necesitatea reorganizării proiectului. Revenirea se produce la ediția cu numărul 70, găzduită de Austria la Viena, după ce JJ a câștigat trofeul în 2025 cu piesa 'Wasted Love'.

Eurovision Song Contest 2026 reunește 35 de țări sub sloganul 'United by Music'. Competiția s-a desfășurat în trei seri: prima semifinală pe 12 mai, a doua semifinală joi, 14 mai, și marea finală sâmbătă, 16 mai. Toate evenimentele au loc la Wiener Stadthalle, o arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri din capitala Austriei.

Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026, organizate de TVR în luna martie. Piesa 'Choke Me' a obținut 82 de puncte din partea juriului de specialitate, asigurându-i reprezentanta dreptul de a urca pe scena europeană.

În vârstă de 22 de ani, Alexandra Căpitănescu este cunoscută publicului larg din 2023, când a câștigat sezonul 11 al emisiunii 'Vocea României', în echipa lui Tudor Chirilă.

Dincolo de cariera muzicală, Alexandra Căpitănescu are un parcurs academic inedit pentru o artistă: este absolventă a Facultății de Fizică și urmează un master în fizică medicală la București. Artista este pasionată de știință, istorie, geografie și arte în general, profilul său atipic stârnind interesul presei internaționale încă de la anunțul participării la Eurovision.

Piesa 'Choke Me': mesaj, controverse și clarificări

„Choke Me”, piesa cu care Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026 combină elemente de rock alternativ, pop întunecat și influențe nu-metal, fiind considerată una dintre cele mai neconvenționale propuneri românești din ultimii ani pe scena europeană.

Titlul piesei a generat reacții puternice în presa internațională. Publicații din Marea Britanie au solicitat chiar scoaterea melodiei din concurs, invocând potențiale interpretări violente ale versurilor. Alexandra Căpitănescu a respins aceste interpretări, subliniind că piesa abordează metaforic stările de presiune emoțională, anxietate și blocaj interior, nu violența fizică.

„Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire”, a explicat artista în comunicatele oficiale TVR. Ca răspuns la controverse, Alexandra a lansat și o versiune piano a piesei, pentru a evidenția nucleul emoțional al mesajului: ideea că singurul exces sănătos din viață ar trebui să fie iubirea.

Controversa a amplificat vizibilitatea României în competiție, clipurile cu repetițiile și prestațiile live ale Alexandrei strângând milioane de vizualizări pe platformele de socializare și pe canalele dedicate Eurovision.

La ce oră intră România în concurs și cine mai participă în semifinala 2

Semifinala a doua Eurovision 2026 începe joi, 14 mai, la ora 22:00, ora României. Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă a treia, după Bulgaria și Azerbaidjan, conform ordinii de intrare stabilite de organizatori.

În cea de-a doua semifinală vor concura 15 țări: Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Doar 10 dintre acestea se vor califica în marea finală din 16 mai. Pe lângă cei 15 concurenți care luptă pentru un loc în finală, în cadrul semifinalei vor apărea și reprezentanții unor țări deja calificate direct: Franța, Austria (țara gazdă) și Marea Britanie.

Unde poți urmări semifinala Eurovision 2026 cu România

Semifinala a doua Eurovision 2026 este transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, de la ora 22:00, ora României. Emisiunea poate fi urmărită și în mediul online, pe canalul oficial Eurovision Song Contest de pe YouTube, unde transmisiunea live este gratuită.

Cum pot vota românii pentru Alexandra Căpitănescu

Regulamentul Eurovision Song Contest prevede că publicul dintr-o țară participantă nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări. Prin urmare, telespectatorii din România nu pot acorda voturi Alexandrei Căpitănescu în semifinala de joi.

Românii aflați în alte țări participante la Eurovision pot vota prin SMS, apel telefonic sau prin aplicația oficială Eurovision, urmând instrucțiunile afișate pe ecran în timpul transmisiunilor live.

Românii din diaspora aflați în țări care nu participă la ediția din 2026 pot vota prin opțiunea 'Rest of the World', disponibilă pe platforma oficială ESC Vote (www.esc.vote). Această opțiune permite votul online, contra cost, înainte și în timpul fiecărei emisiuni. Voturile din această categorie sunt agregate într-un scor unic, prezentat alături de rezultatele celorlalte țări.

Publicul din România poate susține alți concurenți din semifinala a doua prin SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate (01–15, cu excepția numărului 03, atribuit României). Costul unui vot este de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Ce urmează dacă România se califică

Dacă Alexandra Căpitănescu obține suficiente voturi din partea publicului și juriilor naționale pentru a se califica în marea finală, artista va urca din nou pe scena Wiener Stadthalle sâmbătă, 16 mai 2026, tot de la ora 22:00, ora României. Ordinea de intrare în finală va fi stabilită ulterior desfășurării celor două semifinale.

Finala Eurovision 2026 va reuni 25 de țări: cele 10 calificate din prima semifinală, cele 10 din a doua semifinală, plus cele 5 țări din grupul 'Big Five' (Franța, Germania, Italia, Regatul Unit și Spania — aceasta din urmă retrasă din competiție în 2026) și Austria, țara gazdă, calificate automat.

