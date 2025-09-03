Eurobarometru: Majoritatea europenilor cer o Uniune mai puternică și unită; românii, tot mai sceptici

Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ mai mic decât media europeană, se arată într-un sondaj Eurobarometru.

În contextul incertitudinii geopolitice, 68% dintre europeni sunt de părere că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetăţenilor săi în faţa crizelor globale şi a riscurilor de securitate, arată Eurobarometrul, ale cărui concluzii sunt citate într-un comunicat de presă al PE.

Comparativ, doar 43% dintre respondenţii români consideră că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetăţenilor în faţa crizelor. Procentul plasează România pe ultimul loc la acest capitol, la egalitate cu Polonia. Mai mult, 28% dintre români (cel mai mare procent din UE) vor ca rolul UE în protejarea cetăţenilor săi să fie mai puţin important. La acest aspect, România e urmată de Ungaria (21%) şi, cu 20%, de Polonia şi Croaţia.

Nouă din zece cetăţeni europeni (90%) vor ca statele membre să fie mai unite, iar peste trei sferturi (77%) cred că UE are nevoie de mai multe mijloace pentru a face faţă provocărilor globale actuale.

În ceea ce priveşte România, 73% dintre români afirmă că statele membre ar trebui să fie mai unite, iar 71% cred că UE are nevoie de mai multe mijloace pentru a face faţă provocărilor actuale globale, ambele procente fiind sub media europeană.

În opinia respondenţilor europeni, UE trebuie să se concentreze pe apărare şi securitate (37%) şi pe competitivitate, economie şi industrie (32%), pentru a-şi consolida poziţia în lume şi a face faţă contextului politic şi economic actual.

În acelaşi timp, pentru cetăţenii din România participanţi la sondaj, priorităţile UE pentru a-şi asigura poziţia în lume ar trebui să fie securitatea alimentară şi agricultura (34%) şi apărarea şi securitatea (30%).

Cetăţenii europeni consideră că Parlamentul European ar trebui să acorde prioritate următoarelor aspecte: inflaţia, creşterea preţurilor şi costul vieţii (41%), apărarea şi securitatea (34%) şi combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale (31%). Ţinerea sub control a inflaţiei şi a costului vieţii a fost considerată o problemă esenţială şi în contextul alegerilor europene, aşa cum reiese din sondajul Eurobarometru realizat după alegerile europene, iar situaţia economică este, în continuare, o preocupare majoră pentru mulţi europeni.

Cetăţenii români participanţi la sondaj consideră că priorităţile Parlamentului European ar trebui să fie inflaţia, creşterea preţurilor şi costul vieţii (42%), sprijinul pentru economie şi crearea de noi locuri de muncă (37%), agricultura şi securitatea alimentară (29%), urmată de lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale (28%) şi mai mult sprijin pentru sănătatea publică (28%).

Pentru a investi mai eficient în ceea ce contează, aproape opt din zece europeni sunt de părere că mai multe proiecte ar trebui să fie finanţate de UE, şi nu de statele membre în mod individual (78%). În România, 60% dintre respondenţi consideră că mai multe proiecte ar trebui finanţate de UE mai degrabă decât de statele membre individual.

Eurobarometrul mai arată că 91% dintre cetăţeni europeni (68% dintre cetăţenii români) afirmă că Parlamentul European trebuie să dispună de toate informaţiile şi mijloacele necesare pentru a controla în mod corespunzător cheltuielile UE.

