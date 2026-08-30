Primul apel ciudat primit de Inés a început cu o replică neașteptată: „Bruno, sun la clădirea ta și nu cobori”.

Tânăra din Burgos, Spania, nu îl cunoștea pe Bruno, nu stabilise să se întâlnească cu nimeni și se afla într-o clădire care nici măcar nu avea interfon. După câteva momente de nedumerire, a pus totul pe seama unei simple confuzii, relatează Diario de Burgos.

S-a întâmplat pe 5 iulie 2025. Din acea zi, telefonul tinerei a început să sune aproape fără încetare.

„Apelurile și mesajele erau constante și foarte enervante. Nu conta ora; multe veneau din America Latină și mă sunau când dormeam”, povestește Inés, în timp ce arată înregistrările apelurilor primite din Ecuador, Panama și Peru.

Străinii o întrebau despre Bruno, îi cereau „lecții de surfing” sau pur și simplu o salutau. Tânăra a primit inclusiv imagini indecente și solicitări de plată prin Bizum, în valoare de 50 de euro.

„A trebuit să-mi pun telefonul pe silențios, pentru ca situația să-mi afecteze cât mai puțin viața de zi cu zi”, spune ea.

Cum a ajuns numărul ei într-un serial Netflix

Inițial, Inés a crezut că cineva îi introdusese din greșeală numărul de telefon într-o reclamă pentru o școală de surfing.

Situația s-a lămurit după ce o tânără a contactat-o pe WhatsApp și i-a spus că numărul fusese publicat pe Netflix.

Era vorba despre Ángela, un serial produs de Buendía Estudios pentru Atresmedia și relansat pe Netflix la începutul lunii iulie. Producția a ajuns în top 10 mondial al celor mai vizionate seriale în alte limbi decât engleza și a devenit cel mai urmărit serial din Spania în a doua jumătate a anului 2025.

Scena care a declanșat problema are loc pe o plajă. Personajul interpretat de Verónica Sánchez îi cere unui surfer pe nume Bruno un număr de telefon pentru a rezerva câteva lecții de surfing.

Inés a verificat și a constatat că numărul din serial era chiar al ei. Tânăra este utilizatoare a platformei Netflix, însă nu văzuse serialul.

A cerut eliminarea numărului

După ce a aflat ce se întâmplase, Inés a contactat compania de producție, Atresmedia și Netflix, cerând eliminarea numărului de telefon din episod.

În prima zi nu a primit niciun răspuns, astfel că a cerut consultanță juridică și a depus o plângere la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor.

„În aceeași după-amiază, Netflix a trimis solicitarea mea către un alt departament, Atresmedia a spus că va lua legătura cu firma de producție, iar Buendía Estudios mi-a răspuns că problema va fi transmisă departamentului de post-producție pentru eliminarea numărului”, povestește tânăra.

Promisiunea a fost respectată 11 zile mai târziu. Episodul al treilea din Ángela a fost modificat, iar numărul de telefon din scena respectivă a fost schimbat.

De ce plângerea a fost respinsă

În ceea ce privește plângerea depusă de Inés, Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor a decis să o respingă.

Instituția a argumentat că legislația privind protecția datelor nu poate fi aplicată în cazul prelucrării unor informații care, „chiar dacă se referă la o persoană fizică, nu permit în sine identificarea unică a acelei persoane, în special atunci când informația este publicată pe internet”.

Pentru Inés, însă, publicarea numărului de telefon a avut consecințe concrete: timp de zile întregi, telefonul i-a fost bombardat cu apeluri și mesaje de la necunoscuți din mai multe țări.