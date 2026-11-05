„Un nou scenariu de fraudă a fost raportat de către utilizatorii din România, în care atacatorii trimit mesaje frauduloase, în aparență din partea companiei de streaming Netflix, sub pretextul unei plăți eșuate a abonamentului. Pentru urgentarea unei decizii, mesajul menționează și o eventuală suspendare a contului, în termen relativ scurt, dacă nu este efectuată plata. Link-ul din mesaj duce către un site fals care solicită victimei datele de card, acestea ajungând ulterior în posesia atacatorilor”, menționează specialiștii în securitate cibernetică, pe Facebook, potrivit Agerpres.

În context, experții vin cu o serie de recomandări de securitate, respectiv: să nu fie accesate niciodată link-uri transmise prin mesaje nesolicitate, atenție la pretexte care motivează o decizie impulsivă sau urgentă, precum suspendarea contului, să nu fie furnizate niciodată date bancare sau date de card prin SMS sau prin link-uri primite în mesaje nesolicitate.

Totuși, dacă au fost furnizate date bancare, utilizatorii trebuie să contacteze imediat banca pentru a încerca blocarea tranzacțiilor frauduloase.

Evenimente suspecte și nedorite pot fi raportate către DNSC prin completarea unui formular specific, disponibil la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/ sau prin apelare la numărul unic dedicat 1911.

Totodată, informații actualizate despre site-uri frauduloase depistate în activitatea de monitorizare, blocate automat prin extensia de browser atunci când este activă, se găsesc pe portalul blacklist al DNSC