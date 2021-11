Epidemiolog DSP Olt: La peste 224.000 de vaccinuri administrate numărăm reacţiile adverse pe degetele de la două mâini

Shutterstock

Epidemiologul Marinela Madan din cadrul DSP Olt a declarat marţi, că în judeţ, la 224.000 de doze administrate, numărul reacţiilor adverse este apropiat de cel al degetelor de la două mâini.

"Am administrat peste 224.000 de doze de vaccinuri, din diversele tipuri avute la dispoziţie, iar sub aspectul reacţiilor adverse, numărăm acolo pe degetele de la două mâini, reacţii normale, predictibile, prevăzute în prospect.. Este un atu în plus şi un act de încredere că pot să utilizeze acest produs nou", a spus Marinela Madan, medic şef al Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică din cadrul DSP Olt, la Caravana de informare privind vaccinarea.

Medicul epidemiolog a susţinut că după încheierea pandemiei va fi "o altfel de normalitate"

"După încheierea pandemiei vom trăi o altfel de normalitate, pe care o vom simţi la vremea respectivă cu toţii. Va trebui să ne obişnuim şi să trăim alături de acest nou virus, cu perspectiva că pot să bată la porţile sănătăţii noastre şi alte pericole şi practic tot ceea ce trebuie să întreprindem să fie în sensul că această infecţie cu coronavirus să fie o infecţie controlabilă. Nimeni nu are pretenţia că vom elimina corona de pe mapamond, dar trebuie să învăţăm să convieţuim cu aceşti agenţi patogeni", a adăugat Madan.

În replică la comentariile unui cetăţean care a prezentat idei vehiculate în spaţiul public împotriva vaccinării, medicul a arătat că o parte a populaţiei este reticentă la vaccinare şi din cauză că fake news-urile circulă mai repede decât informaţiile ştiinţifice despre vaccin.

"Noi, în afară de pandemia de coronavirus, ne aflăm în faţa unei 'infodemii', în sensul că oamenii se 'informează' din surse neautorizate, există un dezechilibru între informaţiile ştiinţifice şi fake-news-uri. Încă un dezavantaj este că acest tip de informaţii circulă mai repede decât informaţiile ştiinţifice despre vaccinuri, ceea ce face ca anxietatea, teama, neîncrederea populaţiei faţă de aceste măsuri de sănătate publică să fie cele pe care domnul le-a expus. Tot ce întreprindem noi are la bază un fundament ştiinţific", a mai spus epidemiologul.

Medicul de familie Cătălina Buzărnescu din comuna Slătioara, care a administrat circa 600 de doze de vaccin în cabinetul său, a arătat că temerile populaţiei pot fi depăşite prin încrederea în cadrele medicale şi în cei care promovează vaccinarea.

"La nivelul comunei Slătioara şi asistenţii comunitari promovează vaccinarea şi asistenţii medicali. Fiind o localitate aproape de oraş, oamenii sunt un pic mai deschişi, probabil copiii au o influenţă mai mare asupra bunicilor, pe care i-au dus în centre sau i-au adus la mine să se vaccineze, este un cumul de factori. Este vorba şi de încrederea pe care oamenii au căpătat-o în echipa noastră şi respectă în mare măsură recomandările pe care noi le facem", a spus Cătălina Buzărnescu.

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Olt, Mihai Ungureanu, a arătat că medicii de familie sunt implicaţi în campania de vaccinare chiar dacă nu administrează vaccinuri la cabinete, ci promovează vaccinarea şi îndrumă pacienţii spre centrele existente.

"Suntem implicaţi, am încercat să ne ajutăm pacienţii, cât ne permite timpul, am avut şi foarte mulţi pacienţi bolnavi, unii sunt monitorizaţi acasă. Toţi medicii medicii de familie sunt implicaţi în promovarea vaccinării, că nu fac toţi medicii de familie vaccinare efectiv, sunt mai multe criterii", a spus Ungureanu.

Prefectul judeţului Olt, Florin Homorean, a declarat că judeţul se înscrie în media naţională privind vaccinarea anti-COVID, iar autorităţile s-au implicat în amenajarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare.

Totodată, prefectul a spus că echipe mobile se deplasează zilnic în mai multe localităţi din mediul rural, unde campania de vaccinare cu ajutorul acestor echipe are succes.

Caravana naţională de informare şi de comunicare privind vaccinarea "Oameni ca mine" a ajuns marţi la Slatina, în Parcul Tineretului, unde timp de două zile va funcţiona un centru de vaccinare, iar populaţia va putea adresa direct specialiştilor întrebări referitoare la vaccinare.