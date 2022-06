Epava distrugătorului american „Sammy B” a fost descoperită la cea mai mare adâncime de până acum. VIDEO și GALERIE FOTO

Nava USS Samuel B Roberts, cunoscută sub numele de „Sammy B”, a fost identificată săptămâna trecută la o adâncime de aproximativ 7.000 de metri, ruptă în două, potrivit The Guardian.

Astfel, „Sammy B” a depășit recordul deținut anterior de USS Johnston, epava descoperită anul trecută în Marea Filipinelor, la o adâncime de aproximativ 6.500 de metri.

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ