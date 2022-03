Emmanuel Macron, despre sporirea prezenței militare franceze la noi: „Cred că România știe că poate conta pe Franța”

La o lună de la declanșarea războiului din Ucraina, NATO a organizat la Bruxelles cea mai importantă întrunire a Alianței, din ultimii zeci de ani.

Cu mașina de război a rușilor la porțile țărilor estice, summit-ul șefilor de stat și de guvern din cele 30 de țări schimbă strategia de apărare NATO.

Prezența militarilor Alianței devine permanentă, în nu mai puțin de opt țări față de patru până acum. Mai multe trupe și mai multe arme vor apăra Europa, de la Marea Baltică la Marea Neagră. România, alături de alte trei țări, va găzdui un grup de luptă de cel puțin o mie de militari, care se adaugă forțelor maritime, terestre și aeriene proprii.



Paul Angelescu, corespondent PROTV: „În România, cel mai probabil grupul de luptă va fi condus de Franța, care a trimis deja trupe în România, sunt la baza Mihail Kogălniceanu, mai devreme am purtat și un scurt dialog cu președintele Franței despre care va fi rolul Franței în România de acum încolo.”

Paul Angelescu: „Pe lângă trupele trimise deja, ne putem aștepta la o prezență militară sporită a Franței pe teritoriul României?

Emmanuel Macron, președintele Franței: „De fiecare dată când va fi nevoie de consolidarea eforturilor, o vom face. Vrem să fim capabili de reacție rapidă, mai ales pe termen scurt, dar și pe termen lung, la nevoie. Și cred că România știe că poate conta pe Franța”.

Paul Angelescu, corespondent PROTV: „Franța are și o prezență maritimă importantă în regiunea Mării Negre, mai precis și-a mutat un portavion în Mediterană, mai aproape de România și Bulgaria, astfel încât acesta să acopere regiunea Mării Negre și teritoriile României și Bulgariei, și este posibil ca această prezență maritimă să continue și mult timp de acum încolo. Însă ziua de azi are și o latură extrem de importantă pe latura economică, deoarece principala „armă” a Occidentului împotriva Federației Ruse au fost sancțiunile, și astăzi sunt așteptate noi sancțiuni din partea statelor europene care vor fi aduse și de SUA și țările G7 împotriva Federației Ruse. Și în cadrul Consiliului European se discută două subiecte extrem de importante care ne privesc pe noi, cetățenii europeni: pe de o parte cum își reduce Europa dependența față de importurile de gaze, petrol, cărbune din Rusia, și mai ales cât de repede poate să o ducă către zero. Aici sunt opinii diferite în funcție de fiecare stat în parte, rămâne de văzut dacă va exista un consens, cert este că la pachet cu aceste măsuri europene trebuie să vină și cu soluții ca să reducă presiunea pe prețuri care o suportă populația.”