După furtuna violentă, Bucureștiul încă numără pagubele. Pompierii au fost chemați la peste 1.500 de intervenții

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Este haos în Capitală după furtuna de miercuri noapte. A plouat în zece ore cât într-o lună, spun hidrologii. Încă există bulevarde cu restricții de circulație, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 era închisă și joi în jurul orei 13.00.

autor
Stirileprotv

Totodată, sute de copaci au fost doborâți de rafale. Pompierii au fost solicitați să intervină în peste 1.500 de cazuri.

În localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat, pasager într-o mașină, a murit, după ce vântul puternic a prăbușit un copac de pe marginea drumului peste vehicul.

Șoferul a scăpat cu viața, la limită.

Corespondent Știrile ProTV: „Unul dintre plopi a căzut direct pe parbrizul mașinii, iar impactul a fost atât de puternic încât echipajele de intervenție au fost nevoite să taie plafonul autoturismului, dar și una dintre portiere pentru a scoate de acolo victimele care au rămas încarcerate”.

Citește și
Viorel Pașca și familia sa, audiați la DIICOT în dosarul azilelor ilegale. Avocat: Au făcut mai mult bine decât rău

Vântul care a bătut cu peste 80 km pe oră a pus la pământ peste 800 de copaci în București și Ilfov. Și în județul Buzău, un arbore s-a prăbușit peste o gheretă, în care era un bărbat. Victima a ajuns la spital. Iar 50 de oameni, din orașul Buzău, au fost evacuați de urgență din blocul în care locuiau, lovit de fulger. A urmat un incendiu care a mistuit 100 de metri pătrați, spun pompierii. În plus, acoperișul unui alt bloc a fost luat de vânt și a blocat o stradă întreagă.

În București, furtuna a făcut prăpăd.

Copaci smulși din rădăcini, străzi și locuințe inundate, acoperișuri și bucăți de construcții desprinse de vijelie! Toată noaptea, până la 8.30 dimineața, au fost înregistrate peste 1.400 de intervenții. Pompierii încă se străduiesc să facă față sutelor de solicitări. În centru, pe bulevardul Magheru, acoperișul unei clădiri a fost desprins parțial de vântul care a bătut cu forță.

Corespondent Știrile ProTV: „Tocmai am primit un mesaj RO-ALERT, este al doilea episod de vijelie severă aici, în Capitală. Pompierii sunt deja pe teren, la mai multe intervenții. Aici, de exemplu, acoperișul unui bloc stă să cadă. Pompierii așteaptă în acest moment polițiștii să închidă circulația pentru ca oamenii să nu fie puși în pericol”.

ANM a emis 19 alerte pentru București și Ilfov

Pe durata furtunii, Administrația Națională de Meteorologie a emis 19 alerte nowcasting pentru București și Ilfov. Potrivit lor, au căzut aproape 90 de litri pe metrul pătrat.

Corespondent Știrile ProTV: „Eu am terminat știrile. Încerc să merg spre casă, dar am vrut neapărat să vă arăt cum arată străzile din București în acest moment. Aceasta este intersecția dintre Calea Moșilor spre Piața Obor. Pare că e râul Dâmbovița. Mașinile s-au oprit pentru că nu mai pot înainta în niciun fel. Apa depășește cu mult nivelul la care ar intra la motor. Văd că sunt câțiva curajoși care încearcă să intre și să avanseze printre ceea ce în momentul de față pare un râu în mijlocul Bucureștiului.”

La Piața Iancului, în Sectorul 2, apa a acoperit marți noapte carosabilul și trotuarele, ceea ce a făcut circulația imposibilă. Această tânără a încercat să-și salveze autoturismul parcat pe stradă, dar nu a mai reușit. Mașina a rămas în mijlocul apei.

Tânără: „Tocmai de aceea am vrut s-o mut, dar nu am mai apucat”.

Circulația a fost blocată pe mai multe străzi, din cauza copacilor căzuți. Și transportul feroviar a fost afectat. Gara de Nord a fost inundată, după ce canalizările nu au mai făcut față șuvoaielor. Mai multe trenuri de călători au avut întârzieri uriașe.

Corespondent Știrile ProTV: „Am ajuns să trăiesc cel mai lung drum de la Brașov la București, 6 ore fără 10 minute în tren. Din cauza furtunii, ne-am oprit de mai multe ori, până acum trenul a staționat, ba în câmp, ba într-o gară, într-o gară.”

Precipitațiile abundente au inundat intrarea pe Autostrada A3, unde mai mulți șoferi au rămas blocați cu mașinile. Instabilitatea atmosferică va continua să facă probleme. Până mâine dimineață, jumătatea sudică a țării va fi sub un cod galben de vreme rea.

Corepondent Știrile ProTV: „După o noapte întreagă și câteva ore în această dimineață în care echipajele au pompat continuu apa, în urmă cu puțin timp polițiștii au permis accesul aici. În acest moment, însă, muncitorii încă intervin și curăță drumul de noroi, dar și de crengile aduse de viitură.Revenind la ce s-a întâmplat în această noapte, șoferii care au încercat să traverseze pe aici au fost nevoiți, pur și simplu, să își abandoneze mașinile în mijlocul apelor. Și asta pentru că, așa cum spuneai și tu, nivelul apei a ajuns, la un moment dat, la doi metri.

În imaginile surprinse în timpul intervenției din această noapte am văzut cum pompierii au fost nevoiți să folosească bărcile pentru a ajunge la mașinile blocate și pentru a verifica dacă există oameni care au nevoie de ajutor. Din fericire, șoferii, atunci când și-au dat seama că nu mai pot înainta, au coborât din autoturisme. Așadar, nimeni nu a avut de suferit. Pe de altă parte, în urmă cu puțin timp, Brigada Rutieră a transmis că a fost restricționată temporar circulația pe Bulevardul Basarabia, pe sensul de mers către Nicolae Grigorescu. Și asta pentru că s-a produs o surpare a carosabilului. Există în continuare riscul unei alunecări de teren în zonă. Așadar, circulația este blocată până la ora 8:30.

În București și Ilfov, pompierii au intervenit în peste 1.400 de cazuri. Au fost solicitați prin sute de apeluri, iar alte câteva sute de intervenții erau încă în așteptare. Totodată, la 112 au fost înregistrate peste 3.000 de apeluri. Oameni au avut nevoie de ajutor fie pentru că au rămas blocați în diferite zone, fie pentru că le-au fost inundate curțile ori mașinile au fost avariate sau chiar distruse în totalitate”.

Sursa: ProTV

Etichete: anm, furtuna,

Articol recomandat de sport.ro
Stadion-OZN în Europa! Câte locuri va avea arena de peste două miliarde de euro
Stadion-OZN în Europa! Câte locuri va avea arena de peste două miliarde de euro
Citește și...
Știri Actuale
Furtuna a făcut ravagii în București și Ilfov: peste 900 de intervenții, un mort și Cod roșu de vijelie

O furtună violentă a lovit marți seară Bucureștiul și județul Ilfov, unde ANM a emis Cod roșu de vijelie, ploi torențiale și grindină.
Stiri externe
Paris, lovit de o furtună puternică după temperaturile record. 1.000 de decese pe durata valului de căldură

Imaginile filmate de martori arată cum structura emblematică este lovită de un fulger, în timp ce spectatorii rămân fără suflare de uimire.
Bacalaureat 2026
Un elev din Hunedoara a fost eliminat din examenul de bacalaureat, după ce a primit o atenționare de furtună

Un elev de la un liceu din Valea Jiului a fost eliminat din examenul de bacalaureat, joi, după ce telefonul mobil pe care îl avea la el a început să sune în urma unei avertizări RO-ALERT de furtună, ce a fost transmisă în judeţul Hunedoara.

Recomandări
Stiri Politice
Sorin Grindeanu a anunțat că acceptă ”rotativa” PNL-Siegfried Mureșan cu o condiție: ”Atâta timp cât începe cu PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, întrebat dacă acceptă ”varianta de premier Siegfried Mureșan”, că este de acord cu ”rotativa” PNL, doar dacă ”începe cu Partidul Social Democrat”.

Știri Actuale
Viorel Pașca și familia sa, audiați la DIICOT în dosarul azilelor ilegale. Avocat: Au făcut mai mult bine decât rău

În dosarul azilelor ilegale din Bihor, membrii familiei Pașca, ca suspecți de trafic de persoane, au fost aduși miercuri dimineață la sediul DIICOT din Capitală pentru audieri.

Știri Actuale
Furtună de proporții anunțată în București și 24 de județe, miercuri după amiază. Vânt puternic și precipitații abundente

De la ora 15:00, anunță meteorologii, Capitala și 24 de județe vor fi lovite de o altă vijelie, asemănătoare cu cea din noaptea trecută. Sunt așteptate cantități mari de apă și rafale de vânt chiar de 90 km/h. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Iunie 2026

46:59

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 8 - Costel Pantilimon

35:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iunie 2026

01:57:57

Alt Text!
iBani
iBani - 4 Iunie 2026

15:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ce se întâmplă cu Mohamed Salah, înainte de Australia - Egipt

Sport

Cristi Chivu merge până la capăt! Lovitura de 40.000.000 de euro pregătită de Inter