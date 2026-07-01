După furtuna violentă, Bucureștiul încă numără pagubele. Pompierii au fost chemați la peste 1.500 de intervenții

Totodată, sute de copaci au fost doborâți de rafale. Pompierii au fost solicitați să intervină în peste 1.500 de cazuri.

În localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat, pasager într-o mașină, a murit, după ce vântul puternic a prăbușit un copac de pe marginea drumului peste vehicul.

Șoferul a scăpat cu viața, la limită.

Corespondent Știrile ProTV: „Unul dintre plopi a căzut direct pe parbrizul mașinii, iar impactul a fost atât de puternic încât echipajele de intervenție au fost nevoite să taie plafonul autoturismului, dar și una dintre portiere pentru a scoate de acolo victimele care au rămas încarcerate”.

Vântul care a bătut cu peste 80 km pe oră a pus la pământ peste 800 de copaci în București și Ilfov. Și în județul Buzău, un arbore s-a prăbușit peste o gheretă, în care era un bărbat. Victima a ajuns la spital. Iar 50 de oameni, din orașul Buzău, au fost evacuați de urgență din blocul în care locuiau, lovit de fulger. A urmat un incendiu care a mistuit 100 de metri pătrați, spun pompierii. În plus, acoperișul unui alt bloc a fost luat de vânt și a blocat o stradă întreagă.

În București, furtuna a făcut prăpăd.

Copaci smulși din rădăcini, străzi și locuințe inundate, acoperișuri și bucăți de construcții desprinse de vijelie! Toată noaptea, până la 8.30 dimineața, au fost înregistrate peste 1.400 de intervenții. Pompierii încă se străduiesc să facă față sutelor de solicitări. În centru, pe bulevardul Magheru, acoperișul unei clădiri a fost desprins parțial de vântul care a bătut cu forță.

Corespondent Știrile ProTV: „Tocmai am primit un mesaj RO-ALERT, este al doilea episod de vijelie severă aici, în Capitală. Pompierii sunt deja pe teren, la mai multe intervenții. Aici, de exemplu, acoperișul unui bloc stă să cadă. Pompierii așteaptă în acest moment polițiștii să închidă circulația pentru ca oamenii să nu fie puși în pericol”.

ANM a emis 19 alerte pentru București și Ilfov

Pe durata furtunii, Administrația Națională de Meteorologie a emis 19 alerte nowcasting pentru București și Ilfov. Potrivit lor, au căzut aproape 90 de litri pe metrul pătrat.

Corespondent Știrile ProTV: „Eu am terminat știrile. Încerc să merg spre casă, dar am vrut neapărat să vă arăt cum arată străzile din București în acest moment. Aceasta este intersecția dintre Calea Moșilor spre Piața Obor. Pare că e râul Dâmbovița. Mașinile s-au oprit pentru că nu mai pot înainta în niciun fel. Apa depășește cu mult nivelul la care ar intra la motor. Văd că sunt câțiva curajoși care încearcă să intre și să avanseze printre ceea ce în momentul de față pare un râu în mijlocul Bucureștiului.”

La Piața Iancului, în Sectorul 2, apa a acoperit marți noapte carosabilul și trotuarele, ceea ce a făcut circulația imposibilă. Această tânără a încercat să-și salveze autoturismul parcat pe stradă, dar nu a mai reușit. Mașina a rămas în mijlocul apei.

Tânără: „Tocmai de aceea am vrut s-o mut, dar nu am mai apucat”.

Circulația a fost blocată pe mai multe străzi, din cauza copacilor căzuți. Și transportul feroviar a fost afectat. Gara de Nord a fost inundată, după ce canalizările nu au mai făcut față șuvoaielor. Mai multe trenuri de călători au avut întârzieri uriașe.

Corespondent Știrile ProTV: „Am ajuns să trăiesc cel mai lung drum de la Brașov la București, 6 ore fără 10 minute în tren. Din cauza furtunii, ne-am oprit de mai multe ori, până acum trenul a staționat, ba în câmp, ba într-o gară, într-o gară.”

Precipitațiile abundente au inundat intrarea pe Autostrada A3, unde mai mulți șoferi au rămas blocați cu mașinile. Instabilitatea atmosferică va continua să facă probleme. Până mâine dimineață, jumătatea sudică a țării va fi sub un cod galben de vreme rea.