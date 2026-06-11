Elevul se afla în sală pentru a susţine proba de evaluare a competenţelor într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi, în urma acestui incident, nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului.

„Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenţionări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă aşa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen şi nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului", a declarat, pentru Agerpres, inspectorul şcolar general prof. dr. Maria Ştefănie.

Elevii nu au voie cu telefoanele în sala de examen

Ea a menţionat că în liceele din judeţul Hunedoara au fost făcute mai multe simulări ale examenului de bacalaureat, în care au fost prezentate regulile care trebuie respectate în sesiune, inclusiv faptul că elevii nu au voie cu telefoanele în sală.

„Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul examenului de bacalaureat", a subliniat Maria Ştefănie.

Candidaţii care susţin proba de evaluare a competenţelor nu primesc note, ci doar calificative. Cei care nu se prezintă la acest examen nu mai pot să participe la probele scrise.

La actuala sesiune a bacalaureatului s-au înscris 2.347 de absolvenţi de liceu din judeţul Hunedoara, din care 2.010 din promoţia curentă şi 337 din promoţii anterioare.