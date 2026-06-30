Până la ora 23:30, pompierii au intervenit la 500 de solicitări, în timp ce alte aproximativ 400 erau încă în așteptare, iar în localitatea Găneasa o persoană și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Cod Rosu de furtuna

ANM a emis o avertizare Cod roşu pentru municipiul Bucureşti, valabilă până la ora 00.50. Se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 l/mp, în condiţiile în care în zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantităţi de apă de 25...40 l/mp; intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm).

Până la ora 23.30, la nivelul Bucureşti-Ilfov am preluat 500 de solicitări, ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase. În acest moment, alte 400 de solicitări primite prin numărul de urgenţă 112 sunt preluate în dinamică de echipajele noastre din teren, fără a mai reveni la subunităţile din care fac parte, până la soluţionarea tuturor cazurilor", a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, cele mai multe situaţii sunt cele generate de copacii căzuţi pe carosabil sau autoturisme, care blochează şi traficul rutier.

Situația aeroporturilor

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au transmis că pe aeroporturile din Bucureşti sunt asigurate condiţiile pentru operarea în siguranţă a traficului aerian.

Din cauza furtunii, zborul Animawings A127 Timişoara - Otopeni a aterizat la Craiova.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, alte solicitări au fost primite pentru: Şoseaua Andronache - copac căzut, Blvd Mărăşti - copac căzut, Str Romulus - copac căzut, str Amurgului - copac căzut, Str Vlahuţă Alexandru - copac pe auto, Str Olari - copac căzut, Blvd Mircea Vodă - copac căzut pe două autoturisme, Str Toporaşi - copac căzut, Str Muşatinilor - copac şi stâlp căzut, Str Semănătorului - copac căzut, Str Ardeleni - stâlp căzut, Str Jandarmeriei - stâlp căzut, Str Onciu Dimitrie - copac căzut, Str George Călinescu - copac căzut, Str Prometeu - copac căzut, Str Ctin Rădulescu Motru - copac căzut pe auto, Calea Ferentari - copaci căzuţi, Str. Lânăriei - copac căzut, Str Glicinelor - copac căzut, Blvd Schitu Măgureanu - copac pe auto, Str Corbu Nicolae - copac căzut, Str Locusteanu Alexandru - copac căzut, Str Principală - copac căzut, Str Echipajului - copac căzut, Splaiul Unirii 8 - copac căzut, Str Sălcuţei - copac căzut, Str Vitejescu - copac căzut, Str Croitoru Vasile - acoperiş căzut pe auto, Str Echipajului - copac căzut, Sos Alexandria 186 - copac căzut, Sos Morarilor - copac pe două autoturisme, Blvd Dimitrie Cantemir - mai mulţi copaci căzuţi, Str Modoran Ene - copac căzut pe 4 autoturisme, Aleea Negru Vodă - copac căzut pe auto.