Până la ora 23:30, pompierii au intervenit la 500 de solicitări, în timp ce alte aproximativ 400 erau încă în așteptare, iar în localitatea Găneasa o persoană și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Cod Rosu de furtuna

ANM a emis o avertizare Cod roşu pentru municipiul Bucureşti, valabilă până la ora 00.50. Se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 l/mp, în condiţiile în care în zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantităţi de apă de 25...40 l/mp; intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm).

Până la ora 23.30, la nivelul Bucureşti-Ilfov am preluat 500 de solicitări, ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase. În acest moment, alte 400 de solicitări primite prin numărul de urgenţă 112 sunt preluate în dinamică de echipajele noastre din teren, fără a mai reveni la subunităţile din care fac parte, până la soluţionarea tuturor cazurilor", a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, cele mai multe situaţii sunt cele generate de copacii căzuţi pe carosabil sau autoturisme, care blochează şi traficul rutier.

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Situația aeroporturilor

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au transmis că pe aeroporturile din Bucureşti sunt asigurate condiţiile pentru operarea în siguranţă a traficului aerian.

Din cauza furtunii, zborul Animawings A127 Timişoara - Otopeni a aterizat la Craiova.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, alte solicitări au fost primite pentru: Şoseaua Andronache - copac căzut, Blvd Mărăşti - copac căzut, Str Romulus - copac căzut, str Amurgului - copac căzut, Str Vlahuţă Alexandru - copac pe auto, Str Olari - copac căzut, Blvd Mircea Vodă - copac căzut pe două autoturisme, Str Toporaşi - copac căzut, Str Muşatinilor - copac şi stâlp căzut, Str Semănătorului - copac căzut, Str Ardeleni - stâlp căzut, Str Jandarmeriei - stâlp căzut, Str Onciu Dimitrie - copac căzut, Str George Călinescu - copac căzut, Str Prometeu - copac căzut, Str Ctin Rădulescu Motru - copac căzut pe auto, Calea Ferentari - copaci căzuţi, Str. Lânăriei - copac căzut, Str Glicinelor - copac căzut, Blvd Schitu Măgureanu - copac pe auto, Str Corbu Nicolae - copac căzut, Str Locusteanu Alexandru - copac căzut, Str Principală - copac căzut, Str Echipajului - copac căzut, Splaiul Unirii 8 - copac căzut, Str Sălcuţei - copac căzut, Str Vitejescu - copac căzut, Str Croitoru Vasile - acoperiş căzut pe auto, Str Echipajului - copac căzut, Sos Alexandria 186 - copac căzut, Sos Morarilor - copac pe două autoturisme, Blvd Dimitrie Cantemir - mai mulţi copaci căzuţi, Str Modoran Ene - copac căzut pe 4 autoturisme, Aleea Negru Vodă - copac căzut pe auto.