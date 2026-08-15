Printre punctele închise acum este și cel de la Călărași-Ostrov folosit intens, de localnici dar și de turiștii care vor să ajungă în Bulgaria. Probleme sunt în toate țările străbătute de Dunăre.

Așa arată azi Dunărea în punctul de trecere cu bacul Călărași-Ostrov. O insulă imensă de nisip a apărut aproape de malul drept al fluviului. În zona ei, spun operatorii bacurilor, apa măsoară mai puțin de 90 de cm, așa că au fost nevoiți să suspende trecerea, ca să nu le pună oamenilor viața în pericol.

Lucian Velciu, directorul Bacului Chiciu-Ostrov: Pe alocuri, la mijlocul albiei apa e până la genunchi. Rupem elici, rupem carene, rămânem blocați. Nu îmi aduc aminte în 20 de ani să fi oprit vreodată bacul. Nici măcar o zi. Pot să vă spun că e vorba de sute de treceri pe zi.

Reprezentanții firmei care operează bacul în această zonă spune că a încercat să drageze canalul singuri, dar fără succes. Un utilaj folosit stă înecat aproape de malul Ostrov.

În lipsa bacului, locuitorii din zonă apelează la privați. Aceștia le-au cerut între 10 și 20 de lei de persoană ca să-i ducă de pe un mal pe altul, însă și bărcile lor au avut probleme.

Turiștii sunt sfătuiți să sune la companiile de feriboturi înainte să plece la drum. În alte puncte de trecere, cum ar fi la Galați, bacul ocolește zonele cu apă mică, iar trecerea durează mai mult. Probleme sunt și în alte țări dunărene.

Probleme în mai multe țări

Jurnalist: Sunt pe malul Dunării, la Bratislava, în capitala Slovaciei. Râul este aici cu aproximativ un metru și jumătate până la doi metri mai scăzut decât în mod normal. În aceste condiții, transportul de mărfuri este paralizat, iar navele mari de croazieră din întreaga Europă au fost nevoite să își suspende activitatea.

Nu doar turismul e afectat, agricultorii au și ei mari probleme.

În Bulgaria agricultorii care exportau pe calea apei cerealele, înregistrează pierderi imense.

În Ungaria, seceta de pe Dunăre a lovit puternic în sectorul energetic, unde se estimează o triplare a prețului energiei electrice.

Iar în Cehia autoritățile din unele localități au decis din cauza secetei să interzică udarea grădinilor și umplerea piscinelor.