"Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă şase centimetri în ultimele ore. Nu există aport din amonte. 1.370 mc/s este atins astăzi, la intrarea în ţară. Nu am mai întâlnit valori atât de reduse ale debitelor. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire", a declarat, marţi, Sorin Rândaşu, director general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române" la Digi24, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, în următoarele zile sunt estimate valori de circa 1.600 de mc/s în zona braţului Bala, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite sub 300 mc/s.

"Ieri (luni, n.r.), colegii mei au măsurat chiar acolo, în zona bifurcaţiei, către Canalul Dunăre-Marea Neagră şi centrală, şi debitul era în jurul valorii de 335 de mc/s. Deci, în zilele următoare vom atinge valori de 280 mc/s, dar numai o parte din acest debit trece spre centrală, iar dacă valoarea este sub 45 de mc/s, practic centrala nu mai poate funcţiona. Acesta este motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire, conform informaţiilor pe care le deţinem în acest moment", a adăugat directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române".

El a subliniat că, în condiţiile actuale, oprirea centralei este inevitabilă şi ar putea dura cel puţin două săptămâni.

"În acest moment, la nivelurile şi debitele prognozate, nu cred că mai poate să se facă ceva suplimentar, pentru că nu mai este timp, dragajul şi el durează. Acest dragaj este unul suplimentar faţă de tot ceea ce a fost făcut până acum, deci s-au dragat 100.000 de metri cubi în ultimele şapte zile. Este foarte clar că în perioada următoare, din nefericire, centrala nucleară se va opri. Este inevitabil acest lucru, pe toate datele pe care le deţinem, pentru că perioada de minim la intrarea în ţară prognozată este de cel puţin o săptămână, iar de la intrarea în ţară până în zona Cernavodă mai durează încă o săptămână. Deci vreo două săptămâni cel puţin va fi oprită centrala", a adăugat Rândaşu.

Totodată, el a subliniat că în următoarele cinci zile, din datele pe care le deţine, nu plouă deloc în tot bazinul Dunării.

"Vor fi cel puţin cinci zile fără precipitaţii, nu va ploua nici în Austria. Ungaria, din câte vedem, a profitat de uşoara creştere a nivelului, dar probabil că vor ajunge şi ei din nou în aceeaşi situaţie, nivelul urmând să scadă dacă nu plouă. Nu sunt precipitaţii în întreg bazinul Dunării, iar precipitaţiile care vor fi în România sunt undeva la 5-10 litri pe metru pătrat. Nu contează absolut deloc, pentru că se evaporă imediat când temperaturile sunt cu valori mai mari. (...) O prognoză pe care ne bazăm are 3-5 zile. Pe Dunăre am extins-o la şapte zile. Am făcut deja estimări pentru două săptămâni. Mai mult de atâta nu pot să spun. (...) În momentul de faţă, toate datele ne conduc către o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere al deficitului de precipitaţii şi al nivelurilor care vor fi înregistrate în perioada următoare.", a mai spus directorul Apele Române.

El a explicat că operaţiunile de dragare sunt necesare pentru "atunci când debitele vor începe să crească uşor-uşor".

"Prin dragajul care se execută acum, centrala va porni mai devreme cu 2-3 zile, ceea ce înseamnă un câştig din acest punct de vedere. Deci 2-3 zile de producţie de energie înseamnă foarte mult", a explicat Rândaşu.