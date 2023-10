Dunărea aproape a secat, iar bacul nu mai poate trece pe la Bechet. Bărcile eșuează pe dunele de nisip, în mijlocul fluviului

În aceste condiții, Vama Bechet s-a închis, de două săptămâni. Cei cu camioane mari sunt nevoiți să meargă la Calafat, pentru traversare, iar cozile se întind pe zeci de kilometri.

Seceta a afectat atât de tare unele porțiuni din Dunăre, încât pescarii au rămas, pur și simplu, cu barca pe bancurile de nisip, chiar pe mijlocul fluviului, la 300 de metri de mal.

Fănel Bondoc, pescar: „Deci am crescut aici, am făcut baie aici, am îmbătrânit aici, și așa ceva nu am văzut, atât de scăzută!"

În aceste condiții, Vama Bechet este închisă. Bacul nu mai poate traversa Dunărea de pe malul bulgăresc, iar cei care vin cu tirurile pline cu marfă sunt nevoiți acum să meargă la Calafat pentru a traversa fluviul, unde nivelul apei este cât de cât acceptabil și sigur pentru circulația între maluri. Însă până acolo cozile sunt kilometrice.

Șofer de tir: „Atunci când se termina programul rămâi pe marginea drumului. Aici și dormim, traficul pe lângă tine, tot să te odihneşti și mâine să pleci la muncă din nou…nu ai o toaletă, nu ai nimic."

Șofer de tir: „Mă duc spre Turcia”

Reporter: În cât timp estimați că veți ajunge în vamă?

Șofer de tir: „Niciodată nu se știe. Posibil de aici în 5 ore, posibil în 2, posibil în 10!"

Pe de altă parte, din cauza nivelului scăzut al fluviului, pescuitul la năvod și la setcă a fost interzis în Delta Dunării.

Gabriel Marinov, guvernatorul Deltei Dunării: „Lacurile din interiorul complexelor lacustre sunt cu niveluri extrem de scăzute"

Marius Grama, corespondent PROTV: „Canalul 35 este unul dintre cele care au intrarea obturată. Nu se mai poate pătrunde. Se vede doar un ochi de apă acolo, în spate. Dunărea este cu mult mai mică față de nivelul obișnuit al acestei perioade a anului."

Debitul Dunării din ultima săptămână a fost, la Isaccea, de 2.500 de metri cubi pe secundă, foarte aproape de minimul istoric din 1900, când a fost de 2.000 mc/sec. Practic, nivelul fluviului ar trebui să fie de trei ori mai mare.

Alfred Vespremeanu, Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale Sfântu Gheorghe: „Sunt aproape trei luni de secetă în Europa estică și centrală, și o contribuție este dată și de seceta istorică pe care am avut-o anul trecut."

Pe de altă parte, spun autoritățile, există, totuși, rezervă de apă suficiente pentru asigurarea alimentării cu apă și energie. Potrivit celor de la Apele Române, coeficientul de umplere în principalele lacuri de acumulare din țară este de aproape 75 la sută.

