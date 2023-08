Ucraina acuză Rusia că atacă din nou cu drone infrastructuri pentru cereale în Odesa şi în regiunile Dunării

Totodată, dronele ruse au vizat şi regiunile Dunării, unde s-a produs un incendiu la o instalaţie de stocare a grânelor.

Atacurile din cursul nopţii au fost cele mai recente din seria din ultimele săptămâni prin care Rusia vizează infrastructura portuară de pe Dunăre, după ce Moscova a blocat acordul care permitea exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, notează Reuters.

In the #Odesa region, the invaders attacked granaries

A fire broke out there with a total area of ​​700m2. It's already been put out.#Ukrainian Air Defense Forces destroyed 9 Shahed-136/131 drones.