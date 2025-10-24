Duminică, la Știrile PRO TV, vedem în direct momentul sfințirii picturii Catedralei Mântuirii Neamului

La 140 de ani de la apariția ideii ridicării Catedralei Mântuirii Neamului, proiectul care a început să prindă contur în 2010 și a primit piatra de temelie un an mai târziu, ajunge la o nouă etapă majoră.

Duminică, Catedrala devine din nou punctul central al credinței românești, odată cu sfințirea picturii interioare, moment transmis în direct de Știrile PRO TV, într-o ediție specială, de la ora 10:00.

Sub sunetul celui mai mare clopot din lume amplasat într-un edificiu religios – 25 de tone de bronz turnat – peste 40.000 de credincioși sunt așteptați să participe la ceremonie și să fie martorii unui moment unic din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române.

Porțile Catedralei se vor deschide duminică, la ora 7:00, iar PRO TV va transmite, încă de la primele ore ale dimineții, imagini din timpul evenimentului. De la ora 10:00, într-o ediție specială prezentată de Cosmin Stan, vom urmări cele mai importante momente la Știrile PRO TV. În platou vor fi prezenți și istorici, și teologi care vor oferi contextul spiritual și istoric al acestui moment de referință pentru Biserica Ortodoxă Română. Roxana Hulpe și Larisa Antal se vor afla în fața Catedralei, alături de invitați care au contribuit la construcția și finalizarea edificiului, iar reporterii Claudia Nițoi și Adriana Stere vor avea reacțiile celor prezenți.

Slujba de sfințire va începe la ora 10:30, fiind oficiată de Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul ediției speciale vor fi difuzate reportaje despre pictura Catedralei Naționale, una dintre cele mai ample lucrări de mozaic realizate în Europa contemporană – 350 de milioane de pietre de mozaic, șlefuite manual și așezate cu precizie în decorul sacru al lăcașului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













