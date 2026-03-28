Rogobete a fost întrebat, într-o emisiune televizată dacă a dat vreodată şpagă la medic.

”Eu? Nu. N-am prea ajuns pe la medic. Am ajuns de câteva ori şi atunci în situaţie de urgenţă. Dar nu, nu am dat, şi în puţina perioadă în care am fost medic, nu am luat, ca să fie foarte clară o treabă”, a spus Alexandru Rogobete la Prima TV, potrivit News.ro.

Ministrul Sănătăţii a mai fost întrebat dacă şpaga în spitale e în continuare un fenomen în sistemul medical.

”Da, este un fenomen şi nu-l voi ascunde. Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii care fac asta şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală. Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos. Dar eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a explicat Alexandru Rogobete.