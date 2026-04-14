Primele șase zile ale operațiunii comune SUA-Israel împotriva Republicii Islamice, începând cu 28 februarie, au generat costuri de 11,3 miliarde de dolari, potrivit informării Pentagonului către Congres.

În timp ce un armistițiu fragil este încă în vigoare, eforturile de a ajunge la o soluție durabilă s-au dovedit până acum iluzorii, forțele americane începând luni un blocaj al porturilor iraniene după ce negocierile de pace din weekend au eșuat.

„Sunt sigură că vom ajunge la 1 trilion de dolari pentru războiul cu Iranul”, a declarat profesoara Linda Bilmes, expertă în politici publice la Harvard Kennedy School, într-un interviu intern, citată de CNBC.

Cercetarea sa, publicată cu două zile înainte de anunțarea armistițiului temporar din 8 aprilie, a identificat mai multe motive pentru care această operațiune militară ar putea avea consecințe catastrofale asupra datoriei naționale a SUA pe termen lung.

Ea estimează că costurile inițiale pe termen scurt se ridică la aproximativ 2 miliarde de dolari pe zi pe durata celor 40 de zile de conflict activ. Aceasta include costul muniției, al trupelor și al pagubelor aduse echipamentelor militare — cum ar fi doborârea a trei avioane de vânătoare F-15 în Kuweit.

Bilmes consideră că costurile pe termen scurt sunt mai mari decât par pe hârtie, deoarece Pentagonul raportează cifre bazate pe valoarea istorică a stocurilor, mai degrabă decât pe prețul real de înlocuire a acelor active în prezent — care este de obicei mult mai mare.

„Aceste discrepanțe sunt unul dintre motivele pentru care suma raportată de 11,3 miliarde de dolari este mai aproape de 16 miliarde de dolari și reflectă o discrepanță persistentă între ceea ce raportează Pentagonul în timp real și costul real al războiului”, a spus ea.

Cercetătoarea a adăugat că și contractele mari, pe mai mulți ani, cu Lockheed Martin și Boeing pentru interceptori și rachete înseamnă că acel cost al reînnoirii stocurilor pentru SUA va fi mult mai mare – la 4 milioane de dolari per interceptor – decât costul dronelor lansate din Iran, care pot fi produse cu doar 30.000 de dolari bucata.

Pe termen lung costurile cresc

Pe termen lung, costul războiului crește din cauza reconstrucției instalațiilor și a stocurilor avariate — nu doar a bunurilor militare americane din regiune, ci și a infrastructurii aliaților săi din Golf.

La aceasta se adaugă costul potențialelor prestații de invaliditate pe viață pentru cei aproximativ 55.000 de soldați desfășurați în regiune care au fost expuși la toxine și pericole de mediu, a spus Bilmes, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra contribuabilului.

Războaiele vor fi plătite de generațiile viitoare

Între timp, Casa Albă a cerut Congresului să majoreze bugetul apărării SUA la 1,5 trilioane de dolari, ceea ce ar însemna cea mai mare creștere a cheltuielilor militare de la al Doilea Război Mondial încoace.

Iar această cifră nu include cei 200 de miliarde de dolari pe care Pentagonul a cerut să fie puși deoparte pentru războiul din Iran.

„Chiar dacă Congresul nu va fi de acord să aprobe întreaga majorare, este foarte probabil ca cel puțin 100 de miliarde de dolari pe an să fie adăugați la bugetul de bază al apărării, sumă care nu ar fi fost aprobată în absența acestui război”, a adăugat Bilmes.

Astfel de cheltuieli vor cântări greu asupra deficitului fiscal american în creștere.

În comparație cu războiul din Irak, care a costat în total 2 trilioane de dolari, datoria publică din acea perioadă era sub 4 trilioane de dolari. Astăzi, aceasta depășește 31 de trilioane de dolari, iar o mare parte din această sumă provine din războaiele anterioare din Irak și Afganistan, potrivit lui Bilmes.

„Împrumutăm pentru a finanța acest război la rate mai mari, pe lângă o bază de datorie mult mai mare”, a adăugat ea.

„Rezultatul este că doar costurile dobânzilor vor adăuga miliarde de dolari la costul total al acestui război. Și, spre deosebire de costurile inițiale, acestea sunt costuri pe care le transferăm în mod explicit generației următoare.”

Factura UE pentru războiul din Orientul Mijlociu

Ursula von der Leyen a cerut încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu

După cum știm cu toții, de 44 de zile, Orientul Mijlociu este din nou cuprins de război. Iar aceste ultime șase săptămâni ne-au reamintit că pacea nu poate fi considerată un lucru de la sine înțeles. În ultimele zile, părea că se conturează o pauză. A fost anunțat un armistițiu, ați fost cu toții martori la acest lucru.(...) Orice acord va trebui să abordeze preocupările ridicate de programul nuclear și de rachete balistice al Iranului, precum și acțiunile sale care obstrucționează navigația prin Strâmtoarea Hormuz. Închiderea continuă a Strâmtorii Hormuz este extrem de dăunătoare, iar restabilirea libertății de navigație este de o importanță capitală pentru noi. De asemenea, suntem îngrijorați că atacurile continue asupra Libanului amenință să deraieze întregul proces. Mobilizăm stocurile ReliefEU pentru a oferi ajutor imediat poporului libanez, dar niciun ajutor nu poate înlocui siguranța unei păci permanente. O lecție cheie a ultimelor săptămâni este că securitatea este indivizibilă.

Ursula von der Leyen a trecut în revistă și costurile cu care s-a confruntat Uniunea de la începutul războiului: „Să recapitulăm: de la începutul conflictului – acum 44 de zile –, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 22 de miliarde de euro. 44 de zile, 22 de miliarde de euro – fără ca energia obținută să fie cu o moleculă mai mare. Acest lucru demonstrează impactul enorm pe care această criză îl are asupra economiei noastre. Și chiar dacă ostilitățile ar înceta imediat, perturbările în aprovizionarea cu energie din Golf vor persista încă o perioadă. Prin urmare, am discutat și o serie de măsuri pe care le vom prezenta liderilor la următoarea reuniune informală a Consiliului European (EUCO) din Cipru, săptămâna viitoare. Vom publica o comunicare miercuri, înainte de începerea reuniunii EUCO din Cipru.”