El a precizat că a discutat cu Peter Magyar, liderul partidului Tisza, şi urmează să stabilească o dată pentru o deplasare la Budapesta.

"Aseară am avut o discuţie scurtă cu Peter Magyar şi am stabilit, m-a rugat când pot să ajung la Budapesta, să avem o discuţie faţă în faţă. Şi i-am spus că săptămâna viitoare pot să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marţi, în funcţie de programul meu. (...) Deocamdată nu avem un program de guvernare, există doar intenţii, există doar declaraţii, declaraţii care, sigur, de ieri sunt uşor diferite faţă de declaraţiile din campanie electorală. Trebuie să aşteptăm programul de guvernare şi direcţia care va fi stabilită de noul premier, de noul guvern. Până atunci e greu de spus. Şi în primul rând eu vorbesc de politicile naţionale faţă de comunităţile maghiare care trăiesc dincolo de graniţele Ungariei şi este lucrul cel mai important în acest moment. Nu ştim exact care va fi direcţia, dar din declaraţiile lui Magyar Peter şi din discuţia mea de aseară, nu cred că vor fi schimbări importante, cel puţin în ceea ce priveşte principiile. În ceea care priveşte sprijinul financiar, acolo s-ar putea. De fiecare dată când a venit un nou guvern, au fost schimbări, dar până când nu ştim mai mult, nu avem cum comenta", a declarat liderul UDMR la Parlament.

Kelemen Hunor a subliniat că nu trebuie să ofere explicaţii privind votul comunităţii maghiare din Transilvania, întrucât Peter Magyar cunoaşte foarte bine această comunitate.

"Nu trebuie să explic eu acest lucru, fiindcă Peter Magyar cunoaşte comunitatea din Transilvania. (...) Deci nu trebuie să explic eu din acest punct de vedere nimic. Sigur, discuţiile vor fi principiale, discuţiile vor fi despre viitor, nu despre trecut", a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, comunitatea maghiară din România "nu poate fi manipulată de nimeni".

"Eu am o părere foarte bună despre comunitatea maghiară din România şi sunt convins că e o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Nici anul trecut când, tot în proporţie de 91 - 92%, dar sigur la o prezenţă diferită, a votat cu Nicuşor Dan nu a fost manipulată. Deci membrii comunităţii maghiare sunt oameni responsabili, maturi, care fac diferenţă între ce spune unul sau ce spune altul şi decid în funcţie de aprecierile lor. Deci nu fac trimitere niciodată la propagandă", a arătat el.

Întrebat dacă va continua să susţină interesele României, Kelemen Hunor a răspuns: "Absolut! Pentru noi este important, tot timpul timpul a fost important, rămâne important să existe o colaborare între cele două guverne, între cele două ţări. Nu putem acum să epuizăm subiectul, sunt două ţări vecine, aici există o comunitate maghiară mare, sunt interese comune în toate domeniile, dacă vreţi, şi de acest punct de vedere, da, susţinem în continuare acest lucru".

Cu o participare record de 79,5 %, partidul Tisza a obţinut o victorie zdrobitoare la urne şi va deţine 138 din cele 199 de locuri în viitorul Parlament ungar, care se va constitui, conform previziunilor, în aproximativ 30 de zile.