Augustin Zegrean a fost întrebat miercuri, la Digi24, ce se întâmplă după terminarea termenului de 45 de zile prevăzut pentru un Executiv interimar.

„Acest guvern nu este în situația unui guvern interimar, ci este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către un nou guvern. Deci asta trebuie avut în vedere, că ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune: «noi suntem noul guvern»”, a declarat Zegrean.

În cazul celor șase miniștri numiți interimari înainte de căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, în locul social-democraților care au demisionat, Zegrean a spus că se poate discuta despre încheierea interimatului, dar că „n-are decât domnul prim-ministru demisionar să numească alți miniștri interimari în locul celor care au plecat mai devreme” și astfel va fi „câte un ministru interimar la trei-patru ministere”.

Critici la adresa sistemului

„Nu este prima dată când se întâmplă asta, prin 2009 a mai fost o situație oarecum asemănătoare, când Parlamentul nu a vrut să se întrunească, să numească sau să respingă un candidat propus pentru funcția de prim-ministru. Adică a fost propus, dar Parlamentul a refuzat să-l asculte pentru a fi sau nu numit, așa că au expirat cele 10 zile în care el era obligat să se prezinte la Parlament și să-și citească programul. Deci au mai fost lucruri comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina. Este comic ce se întâmplă acum la noi, pentru că într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, să nu se înțeleagă asta, dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune o moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Dacă trece moțiunea, guvernul acela pleacă și ceilalți îi iau locul”, a explicat Augustin Zegrean.

Potrivit fostului președinte al CCR, astfel de situații nu sunt interzise de Constituție.

„Constituția nu interzice, este un lucru de bun-simț, de logică politică. Dai jos guvernul pentru un anumit motiv, spui motivul și vii și spui ce vei face tu dacă pleacă el. Așa ar fi normal. Dar cine-i oprește să facă așa? Că nu-i oprește nimeni. Și dacă ar scrie în Constituție... Păi nici ce scrie în Constituție nu se respectă, darămite ce nu scrie!”, a spus Zegrean.

Întrebat cum se poate ieși din această situație, Augustin Zegrean a răspuns:

„Președintele spunea că va face propunerea într-un termen rezonabil. Cine știe ce înseamnă rezonabil? Acest termen se folosește chiar și în Constituție în ceea ce privește arestul preventiv sau judecarea unui proces în termen rezonabil. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea Europeană de Justiție se folosește frecvent acest termen «rezonabil», dar nu îl definește nimeni nicăieri”.

În opinia sa, termen rezonabil înseamnă că imediat ce pleacă Guvernul, vine celălalt Guvern care a depus moțiunea de cenzură și lista de guvernare, după care trebuia ascultat de Parlament și apoi să intre în funcție.

Rolul președintelui în formarea majorității

În legătură cu informațiile din spațiul public potrivit cărora președintele Nicușor Dan vrea să desemneze un premier doar după ce se asigură că va exista o majoritate în Parlament, Augustin Zegrean a răspuns că nu președintele trebuie să găsească acea majoritate.

„Ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate. Dacă ar fi un partid care ar avea jumătate plus unu din numărul de parlamentari, atunci ar fi obligat președintele să îl desemneze pe cel propus de ei. Nefiind un astfel de partid în Parlament, președintele discută cu toate partidele ca să-și facă o idee în cazul în care dacă vrea să propună pe «Ionescu» dacă are susținere. Iar cei care merg la discuții pot veni și ei cu o propunere, dar președintele nu este obligat să propună o persoană desemnată de un partid decât dacă acel partid are majoritate parlamentară sau dovedește că este într-o coaliție care poate asigura guvernarea. Altfel, nu este obligat să facă acest lucru. Are astfel de discuții cu partidele doar ca să ia pulsul Parlamentului. Nici președintele nu face ce vrea el, ci face doar ce scrie în Constituție sau așa ar trebui să facă”, a conchis Augustin Zegrean.