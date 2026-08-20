Premier League, una dintre cele mai spectaculoase și urmărite competiții sportive din lume, începe un nou sezon din 21 august și poate fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și VOYO Sport 1.

Prima partidă a sezonului 2026/2027 aduce față în față campioana en-titre, Arsenal, și una dintre echipele nou-promovate în prima ligă engleză, Coventry City.

Fluierul de start al noului sezon se va auzi vineri, 21 august, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium, într-un duel care pune încă din prima zi față în față două povești complet diferite: campioana Angliei, pregătită să își apere titlul, și Coventry City, revenită în Premier League după 25 de ani de absență. Toate meciurile sezonului pot fi urmărite exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1, alături de conținut dedicat universului Premier League, pentru ca fanii fotbalului englez să aibă competiția la un singur loc.

Noul sezon începe cu un meci care are toate ingredientele unui debut spectaculos. Arsenal, campioana en-titre a Angliei, primește vizita lui Coventry City, formație care revine în Premier League după un sfert de secol. Pentru Arsenal, partida reprezintă primul pas în tentativa de a-și apăra titlul și de a confirma statutul de una dintre principalele forțe ale fotbalului englez. Pentru Coventry City, meciul de pe Emirates este începutul unei noi aventuri în elita fotbalului britanic. Așadar, pentru fanii Premier League din România, noul sezon are o destinație clară: VOYO.

Sezonul 2026/2027 vine cu povești noi, transferuri importante, antrenori noi și ambiții pe măsură. Arsenal pornește din postura campioanei, în timp ce Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Newcastle și celelalte formații ale campionatului vor încerca să își revendice locul în lupta pentru trofee și pentru pozițiile care duc în competițiile europene.

Unul dintre elementele care fac Premier League atât de spectaculos este tocmai lipsa unui scenariu previzibil. Fiecare etapă poate schimba dinamica luptei pentru titlu, pentru cupele europene sau pentru supraviețuirea în prima ligă. Iar noul sezon promite să continue această tradiție.

VOYO aduce în România întregul spectacol, exclusiv și integral, pentru ca fanii să poată urmări meciurile preferate, indiferent dacă este vorba despre duelurile marilor rivale sau despre partidele care pot produce surprize. Fanii din România au acces pe VOYO și VOYO Sport 1 la întregul sezon de Premier League, într-un singur loc. Platforma oferă nu doar meciurile live, ci și conținut dedicat competiției, de la rezumate și documentare până la povești și materiale speciale despre cluburile și personalitățile care au făcut istorie în fotbalul englez.