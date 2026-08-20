"Noi trebuie să ne reducem cheltuielile de funcţionare a statului. Sigur că poţi să faci prin două metode, sau prin reduceri de personal, acolo unde personalul este calculat în aşa manieră încât oamenii n-au ce face şi am mai explicat, decât trei oameni plătiţi prost în administraţie, mai bine doi plătiţi bine şi unul merge şi lucrează în sectorul privat. Pentru că ăia trei plătiţi prost tot sunt nemulţumiţi şi livrează acelaşi lucru ca oamenii care sunt plătiţi bine. Sau se poate face prin comasări, dar atunci când am vrut să facem comasări, n-am avut sprijin pentru treaba asta", a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, despre reforma administraţiei, conform news.ro.

El a precizat că şedinţele de coaliţie au fost foarte multe şi au existat aceste discuţii şi nu a avut susţinere.

"Am şi acum mesajele cu lista de instituţii pe care le-am propus pentru comasare, dar pentru asta trebuie să ai sprijin. Şi vedeţi, sprijinul ăsta înseamnă sprijin în guvern, înseamnă sprijin în Parlament, pentru că la un moment dat, atunci când adopţi o ordonanţă de guvern în care comasezi două instituţii, trebuie ca legea respectivă să treacă", a precizat premierul interimar.

Bolojan a arătat că au o ordonanţă prin care instituţii din subordinea Ministerului Agriculturii, serviciile deconcentrate, fuzionează.

"Credeţi că s-a pus în practică de 2 ani de zile? Nu. S-a dat în 2024 pentru finalul 2025. Nu s-a făcut. Şi trebuia făcut în 2026. Din nou nu s-a făcut, pentru că Ministrul Agriculturii nu a adoptat aceste măsuri şi astăzi avem nişte legi care nu sunt puse în practică", a menţionat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că în zona de sănătate au crescut bugetele foarte mult în aceşti ani, atât pe componenta de salarizare, dar şi pe componenţa de medicamente.

"Constatăm că avem oameni, avem medici care sunt sufocaţi în spitalele fanion, în marile oraşe, datorită fluxului mare de pacienţi şi avem spitale în urbanul mic, care pur şi simplu nu au pacienţi şi unde gradul de ocupare a paturilor este redus, deci ei nu mai au o ofertă potrivită pentru oamenii din acea regiune", a mai afirmat Bolojan.