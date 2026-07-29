Mii de pompieri, militari și voluntari continuă căutările, în speranța că mai sunt supraviețuitori sub ruine.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Seismul de 6,8 grade, care a zguduit ieri prefectura Kumamoto din sudul Japoniei, a lăsat în urmă zeci de clădiri dărâmate, poduri și drumuri distruse. Un cutremur care, în mod normal, nu ar fi fost considerat major pentru o țară atât de bine pregătită pentru astfel de situații. Însă adâncimea de doar 10 kilometri a amplificat enorm efectele resimțite la suprafață.

Peste 4 mii de membri ai Forțelor de Apărare au fost mobilizați în urma seismului, a transmis ministrul japonez al Apărării. Aproape 200 dintre ei intervin la cel mai mare centru comercial din zonă, unde, imediat după seism, s-a produs o explozie puternică. Al doilea nivel al clădirii s-a prăbușit și zeci de angajați au rămas prinși printre dărâmături.

Explozia din centrul comercial a făcut și mai multe victime

Akio Yoshida, CEO AEON Co., Ltd: „Tratăm foarte grav problema și suntem conștienți că vieți prețioase s-au pierdut din cauza unei explozii la AEON Mall Kumamoto. Mă simt profund responsabil!”

Cea mai mare parte dintre clienții care se aflau în mall au apucat totuși să fie evacuați înainte de explozie. Centrul comercial abia fusese redeschis luna trecută cu mare fast, special pentru a marca reconstrucția lui după un alt cutremur mortal din 2016.

Sanae Takaichi, premierul japonez: „Există oameni care încă așteaptă ajutor și este o cursă contracronometru. Vom face tot posibilul să găsim și să salvăm câți mai mulți oameni.”

Zeci de mii de locuințe sunt fără curent electric, circulația feroviară de mare viteză a fost suspendată imediat după seism, iar o parte dintre cursele aeriene au fost anulate.

În urmă cu 10 ani, două seisme cu magnitudinile de 6,5 și 7,3 s-au produs la un interval de două zile în prefectura Kumamoto și au dus la moartea a peste 270 de persoane. Specialiștii spun că seismul de ieri ar fi fost provocat de o porțiune de falie care nu s-a rupt în timpul cutremurelor petrecute cu un deceniu în urmă.