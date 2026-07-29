În primul trimestru din acest an, România a înregistrat cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană. Experții spun că inflația și creșterea costului vieții au redus puterea de cumpărare.

La sfârșitul lunii, pentru unii români, economiile nici nu mai intră în calcul.

Pensionar: Sunt pensionar și nu reușesc. Anii trecuți, mai mergea, acum nu prea, mâncarea e mult mai scumpă decât în anii trecuți și medicamentele.

Corespondent ȘtirileProTV: România este țara cu cel mai mare declin la economii din toată Uniunea Europeană. În primul trimestru al acestui an, rata de economisire - care arată cât din venitul unei familii este pus deoparte, în loc să fie cheltuit - a scăzut cu 5 procente, față de ultimele trei luni din 2025. Totuși, și alți europeni au întâmpinat greutăți similare.

Ungaria, peste medie

Puține țări sunt peste media europeană - Ungaria e în frunte, cu un plus de 3%. În Austria, Belgia și Grecia economisirea a fost în scădere, potrivit Eurostat.

Radu Ciobanu, profesor de finanțe, ASE: În 2026 nu putem vorbi de mai mulți bani deoparte fiecare a strans puțin lanțul și a încercat să-și gestioneze altfel bugetul personal, pentru că o bună parte din venituri se duce către cheltuielile de larg consum - facturi mai ridicate, mâncare mai scumpă - și prețul serviciilor de bază a crescut de cele mai multe ori.

După ce plătim toate cheltuielile, rămân din ce în ce mai puțini bani de pus deoparte arată datele de la Institutul de Statistică. Din 100 de lei câștigați, 60% din cheltuieli se duc pe consum, iar restul - pe impozite și alte dări.

Inflația a continuat să erodeze economiile în lei ale românilor. Potrivit Băncii Naționale, depozitele în lei au ajuns în iunie la aproape 270 de miliarde de lei, cu 7,4% mai mult decât în urmă cu un an. Deși sumele din depozite au crescut pe hârtie, inflația a fost mai mare, astfel că, în termeni reali, economiile în lei și-au pierdut aproape 3% din puterea de cumpărare.

Alte economii, de peste 151 de miliarde de lei, sunt păstrate în valută, fiind mai puțin expuse inflației.