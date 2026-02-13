Polițiștii au făcut 7 percheziții în acest dosar, fiind descoperiți 805 litri de benzină și motorină, dar și echipamente utilizate în timpul furtului.

„Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Călărași – Secția Regională de Poliție Transporturi București, în urma desfășurării unor activități investigativ-operative, au identificat persoanele cercetate pentru furt calificat, săvârșit la data de 25 decembrie 2025, când ar fi sustras 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat într-o stație CF din Fundulea”, anunță, vineri, IGPR.

Percheziții în Fundulea și Sărulești

Potrivit sursei citate, joi, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București – Serviciul Județean de Poliție Transporturi Călărași, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Fundulea și Sărulești.

„Au fost descoperiți și ridicați, în vederea continuării cercetărilor, 805 litri de combustibil (benzină și motorină) fără documente de proveniență, precum și diferite bunuri folosite la comiterea faptei, care constituie mijloace de probă. Totodată, în urma percheziției efectuate la domiciliul unui bărbat, în urma verificării contorului electric, a fost constatată în flagrant delict infracțiunea de folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețeaua electrică, prin instalații clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal”, mai arată Poliția.

Două persoane, reținute

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii față de două persoane, care au fost depuse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Călărași.