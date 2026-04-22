Terminalele, dar și parcările, intră într-un amplu proces de modernizare. În final vor fi peste 5 mii de locuri pentru mașini, o autogară și un acces mai ușor de check-in.

De la sosiri aproape toate drumurile duc spre terminalul plecări. Dacă vreţi să luaţi de la aeroport autobuzul 100 sau 442... să ştiţi că nu mai opresc la Sosiri. Trebuie să ajungeţi la terminalul plecări.

Dacă, în schimb, sunteţi cu masina- şi vreţi să parcaţi fără emoţii, tot la Plecări trebuie să ajungeţi.

Pentru că parcarea terminalului Sosiri este în renovare.

Practic, mai aveți acces cu maşina doar la parter, unde sunt doar 150 de locuri disponibile. Puțin, la un trafic de 50 de mii de pasageri pe zi.

Doar staţia de taxi rămâne la terminalul Sosiri. Lucrările vor dura cel puţin 1 an, aşa că... salvaţi recomandările.

Până anul viitor vor apărea 2 parcări noi cu peste 2 mii de locuri şi va fi ridicată în zona "Plecări" și o autogară.

Purtător de Cuvânt Aeroportul Henri Coandă, Teodor Postelnicu: "Şi la interior se execută lucrări de modernizare după cum vedeţi , practic întreg aeroportul îşi schimba faţa. Avem aici la terminalul sosiri schimbarea completă a părţii de jos, a tavanului care se renovează, dar de asemenea se schimbă ceea ce pasagerii nu pot vedea: instalaţii electrice , aer condiţionat şi toate chetsiiunile antiincendiu."

Până la finalul anului vor fi instalate şi ghişee de self-service şi drop off prin care pasagerii îşi pot lăsa singuri bagajele.