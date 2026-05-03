Printre membrii anunțați pentru acest consiliu se numără mai multe personalități asociate partidului Lege și Justiție (PiS). Deși toate grupurile parlamentare sunt invitate să participe, nu este clar dacă acestea vor accepta invitația, relatează Politico.

Critici din partea premierului

Nawrocki și-a anunțat vineri intenția de revizuire a Constituției, atrăgând critici din partea prim-ministrului Donald Tusk pe rețelele de socializare. Înainte de a se apuca de elaborarea unei noi constituții, „sugerez să începeți prin a o respecta pe cea actuală”, a scris Tusk ca răspuns la anunțul de vineri.

Obstacole în Parlament

Președintele Poloniei are dreptul de a propune modificări ale Constituției, dar acestea trebuie aprobate de două treimi din deputații din Camera inferioară a Parlamentului și de o majoritate absolută în Senat. Ambele camere sunt controlate de coaliția liberală de la guvernare, care se opune lui Nawrocki.

Partidul de opoziție de dreapta PiS, care îl susține pe Nawrocki, nu deține majoritatea în parlament, astfel încât nu există nicio șansă ca vreuna dintre amendamentele lui Nawrocki să fie adoptată. Nawrocki este angajat într-o bătălie politică cu Tusk, care este pro-UE, iar președintele a căutat să-și extindă puterile, care sunt în prezent limitate.

Numirea duminică a persoanelor în funcții-cheie din cadrul consiliului a avut un caracter simbolic, întrucât 3 mai este Ziua Constituției în Polonia. Într-o postare pe rețelele de socializare cu ocazia acestei zile, Tusk a scris: „Numai acele națiuni care își respectă constituțiile au șanse de victorie.”

Consiliul pentru Noua Constituție are la dispoziție până la sfârșitul mandatului actual al lui Nawrocki, care se încheie în 2030, pentru a elabora un proiect alternativ de constituție.