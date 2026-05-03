Momentul intervenției din Munții Bucegi, după avalanșa în care a murit un schior de 35 de ani. Filmul tragediei

Au apărut noi imagini de la intervenția dramatică din Munții Bucegi, după avalanșa în care a murit schiorul de 35 de ani din Brașov!

Ana Maria Barbu,  Natașa Paraschiv

Alpinist pasionat, pompier militar cu o pregătire excelentă, Dan Colniceanu n-a avut nicio șansă în momentul în care tone de zăpadă l-au târât peste stânci.

Riscul unor asemenea accidente este imens în această perioadă, cu zăpezi recente și oscilații mari de temperatură.

Acesta este momentul în care trupul neînsuflețit al schiorului este preluat cu un troliu din valea abruptă a Coștilei, cu ajutorul unui elicopter SMURD. Intervenția nu a fost deloc ușoară.

Cine era Dan Colniceanu

Dan Colniceanu, de 35 de ani, ofițer al ISU Brașov, era cu doi prieteni în tură de schi off-piste, adică în afara pârtiilor amenajate. Iubea nespus aceste văi stâncoase din Bucegi și le parcurgea frecvent, indiferent de vreme.

Bărbatul a organizat sute de ture montane în Munții Bucegi, Piatra Craiului și Făgăraș. Practica alpinism, cățărare pe stâncă, schi de tură și schi off-piste. A făcut și ascensiuni internaționale pe Mont Blanc sau Matterhorn.

Toți cei care l-au cunoscut vorbesc despre iubirea lui nemărginită pentru munte, schi și alpinism.

Sergiu Frusinoiu, Salvamont Prahova: „Era un om de munte experimentat și ghid montan performant în mediul montan. Pasionat de ceea ce făcea, clar, probabil că era cea mai mare pasiune a lui.”

Avertismente privind riscul de avalanșă

Salvatorii montani atrag atenția că riscul de avalanșă pe văile din Munții Bucegi este ridicat și oricând se pot desprinde plăci imense de zăpadă.

După cum o demonstrează și tragedia de ieri, chiar și cei mai experimentați schiori pot pieri în asemenea împrejurări!

Sergiu Olteanu, meteorolog stația Vf. Omu: „Este foarte multă zăpadă pe fețele sudice. Este posibil să plece la vale, poate și azi, mâine, poimâine riscul este foarte mare, revenind la zăpada troienită, cornișe foarte multe formate acolo sunt cornișe cam de 2 m.”

Este esențial să verificați starea traseelor sau a zonelor în care vreți să ajungeți și să fiți echipați corespunzător, recomandă specialiștii.

