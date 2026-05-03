Momentul intervenției din Munții Bucegi, după avalanșa în care a murit un schior de 35 de ani. Filmul tragediei

Riscul unor asemenea accidente este imens în această perioadă, cu zăpezi recente și oscilații mari de temperatură.

Alpinist pasionat, pompier militar cu o pregătire excelentă, Dan Colniceanu n-a avut nicio șansă în momentul în care tone de zăpadă l-au târât peste stânci.

Acesta este momentul în care trupul neînsuflețit al schiorului este preluat cu un troliu din valea abruptă a Coștilei, cu ajutorul unui elicopter SMURD. Intervenția nu a fost deloc ușoară.

Cine era Dan Colniceanu

Dan Colniceanu, de 35 de ani, ofițer al ISU Brașov, era cu doi prieteni în tură de schi off-piste, adică în afara pârtiilor amenajate. Iubea nespus aceste văi stâncoase din Bucegi și le parcurgea frecvent, indiferent de vreme.

Bărbatul a organizat sute de ture montane în Munții Bucegi, Piatra Craiului și Făgăraș. Practica alpinism, cățărare pe stâncă, schi de tură și schi off-piste. A făcut și ascensiuni internaționale pe Mont Blanc sau Matterhorn.