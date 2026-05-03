Corespondent PROTV: „De obicei, la final de vacanțe, se aglomerează foarte tare, pentru că e principalul coridor de intrare în capitală din vestul țării, din Transilvania, Banat ori Oltenia. Blocaje s-au creat în special pe Valea Oltului. Valori de trafic crescute s-au înregistrat duminică în multe zone. Cum era de așteptat, pe DN1 s-au format coloane pe Valea Prahovei, între Predeal și Bușteni, dar și la Comarnic. Și pe Autostrada Soarelui a fost un flux continuu de mașini toată ziua. Cei care s-au întors de pe litoral însă au pornit devreme la drum, așadar blocaje s-au creat pentru scurte perioade, acolo unde au avut loc accidente. La punctul de taxare de la Fetești a fost coadă kilometrică. De altfel, în aceste zile, pentru a fluidiza traficul, dar și pentru siguranța la drum, polițiștii au făcut foarte multe filtre de control. Și se pare că unii au urcat la volan fără să țină cont de lege. Timp de 3 zile, peste 1.500 de șoferi din toată țara au rămas fără permis, cei mai mulți pentru că au condus după ce au consumat alcool, au fost testați pozitiv la substanțe psihoactive sau au depășit limita legală de viteză. La nivelul țării, polițiștii au dat peste 20.000 de amenzi, cele mai multe, pentru contravenții rutiere.”