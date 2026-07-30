Super-ofertă în Delta Dunării. O insulă privată cu resort redusă masiv de la 1,3 milioane de euro. Care este prețul | FOTO

Proprietatea, reprezentată de Romania Sotheby's International Realty, este situată în satul Maliuc, pe braţul Sulina, la o distanţă de doar 25 de kilometri de oraşul Tulcea, şi oferă o insulă privată, infrastructură turistică funcţională şi acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa, scrie Agerpres.

Resortul are propria insulă

„Reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunităţi din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investiţiile în destinaţii orientate către natură şi experienţe autentice continuă să câştige interes la nivel internaţional. Resortul este complet operaţional şi dispune de unităţi de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane şi spaţii dedicate petrecerii timpului în aer liber, fiind conceput atât pentru exploatare turistică, cât şi pentru utilizare privată. Amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar şi acces rapid către principalele trasee turistice şi zone de interes din Delta Dunării", se arată într-un comunicat al companiei imobiliare.

Delta Dunării, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO şi recunoscută drept una dintre cele mai importante rezervaţii ale biosferei din Europa, atrage anual turişti români şi străini, interesul pentru proprietăţi capabile să ofere experienţe exclusiviste fiind în continuă creştere.