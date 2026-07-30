Super-ofertă în Delta Dunării. O insulă privată cu resort redusă masiv de la 1,3 milioane de euro. Care este prețul | FOTO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Insula
Romania Sotheby International Realty

Un resort amplasat pe propria insulă în Delta Dunării este scos la vânzare cu un preţ redus la 600.000 de euro, după ce iniţial a fost listat la 1,3 milioane de euro.

autor
Sabrina Saghin

Proprietatea, reprezentată de Romania Sotheby's International Realty, este situată în satul Maliuc, pe braţul Sulina, la o distanţă de doar 25 de kilometri de oraşul Tulcea, şi oferă o insulă privată, infrastructură turistică funcţională şi acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa, scrie Agerpres.

Resortul are propria insulă

„Reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunităţi din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investiţiile în destinaţii orientate către natură şi experienţe autentice continuă să câştige interes la nivel internaţional. Resortul este complet operaţional şi dispune de unităţi de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane şi spaţii dedicate petrecerii timpului în aer liber, fiind conceput atât pentru exploatare turistică, cât şi pentru utilizare privată. Amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar şi acces rapid către principalele trasee turistice şi zone de interes din Delta Dunării", se arată într-un comunicat al companiei imobiliare.

Delta Dunării, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO şi recunoscută drept una dintre cele mai importante rezervaţii ale biosferei din Europa, atrage anual turişti români şi străini, interesul pentru proprietăţi capabile să ofere experienţe exclusiviste fiind în continuă creştere.

Delta atrage turiști din întreaga lume

Spre deosebire de investiţiile hoteliere convenţionale, proprietăţile amplasate pe insule private sunt extrem de rare în România, oferta fiind limitată atât de cadrul natural protejat, cât şi de disponibilitatea redusă a unor astfel de active pe piaţă.

Romania Sotheby's International Realty este singura companie de consultanţă imobiliară din România specializată în promovarea şi tranzacţionarea proprietăţilor istorice şi artistice, parte a patrimoniului identitar românesc: palate, castele, conace şi vile vechi de secole.

Sotheby's International Realty a fost fondată în anul 1976 ca divizie imobiliară destinată clienţilor reputatei casei de licitaţii Sotheby's.

Percheziții acasă la șeful CJ Constanța. Numele lui Florin Mitroi apare în stenogramele unui dosar de corupție

Sursa: Agerpres

Etichete: insula privata, delta dunarii,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Citește și...
Vremea
Vremea în București. Patru zile de foc, cu maxime de 34 de grade și disconfort termic ridicat

Vremea va fi călduroasă în Capitală și disconfortul termic ridicat în următoarele zile, temperaturile maxime urmând să ajungă la 34 de grade, potrivit prognozei speciale emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru București.
Stiri Justitie
Percheziții acasă la șeful CJ Constanța. Numele lui Florin Mitroi apare în stenogramele unui dosar de corupție

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, a fost vizat de una dintre percheziţiile desfăşurate joi în judeţ de procurorii Parchetului General.
Știri Actuale
O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale a fost evacuat

A 2-a alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale Române a fost evacuat, iar activitatea în Portul Constanța a fost întreruptă din nou pentru a 2-a zi, după ce a fost primită la telefon o amenințare cu bombă cu un mesaj generat de AI.

Recomandări
Știri Actuale
Îmbrânceli și gaze lacrimogene la protestul oierilor din București. Manifestanții cer demiterea șefului ANSVSA

Protestul oierilor din Piața Presei Libere a escaladat joi, după ce manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene pentru a-i împiedica să înlăture gardurile de protecție.

Stiri externe
O rachetă rusească ar fi căzut în Polonia. Un crater cu diametru de 10 metri, descoperit de polițiști | FOTO

Obiectul care a căzut pe un câmp în estul Poloniei în cursul nopţii pare să fie o rachetă rusească, a declarat joi prim-ministrul polonez Donald Tusk, citat de Reuters.

Știri Actuale
O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale a fost evacuat

A 2-a alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale Române a fost evacuat, iar activitatea în Portul Constanța a fost întreruptă din nou pentru a 2-a zi, după ce a fost primită la telefon o amenințare cu bombă cu un mesaj generat de AI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iulie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Iulie 2026

49:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Dorin Goian știe cum o poate bate FCSB pe FK Auda: ”Trebuie să fim atenți”

Sport

Număr 1? A fost. Pe ce loc a ajuns poloneza Iga Swiatek în clasament: insuccesul care o paște după cinci ani