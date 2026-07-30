Percheziţia are legătură cu activitatea unei firme la care acesta este acţionar. Totul, în cadrul unei anchete de corupție care îi vizează pe foștii procurori constănțeni Teodor Niță și Gigi Ștefan. Numele lui Florin Mitroi apare în stenogramele din dosar.

Potrivit CJ Constanţa, percheziţia care l-a vizat Mitroi a fost făcută la locuinţa acestuia, care este sediu al respectivei firme.

"Confirmăm faptul că domnul preşedinte a fost vizat de una dintre percheziţiile organizate astăzi. Acestea nu au avut legătură cu calitatea dânsului de preşedinte al Consiliului Judeţean sau cu activitatea administrativă, ci cu activitatea societăţii în care este acţionar. De altfel, percheziţia de acasă a fost făcută tocmai pentru că locuinţa este sediu al societăţii. În urma percheziţiei nu au fost ridicate sume de bani sau documente semnificative. Sediul CJ nu a fost vizat", se arată în informarea transmisă de instituţie.

Mai multe percheziţii ale procurorilor de la Parchetul General au loc joi, în judeţul Constanţa, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile sociale ale unor firme, în două dosare ale Secţiei de urmărire penală.

Potrivit unui comunicat al Parchetului transmis Agerpres, procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, în cursul zilei de joi, 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Constanţa.

"Activităţile procesuale sunt desfăşurate la domiciliile a trei persoane fizice şi la sediile sociale a zece persoane juridice, în continuarea măsurilor dispuse în perioada 13-15 mai, în cadrul unui dosar penal, precum şi într-o altă cauză, ambele instrumentate de Secţia de urmărire penală", se precizează în comunicat.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că descinderile au legătură cu activitatea din trecut a procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, arestaţi preventiv într-un dosar de trafic de influenţă şi abuz în serviciu.