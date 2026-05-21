Mai multe echipaje de intervenţie au fost trimise la locul indicat, aflat la circa 1,5 kilometri de cea mai apropiată cale de acces. Potrivit sursei citate, victima este conştientă şi cooperantă, având leziuni la un picior.

”Victima este conştientă şi cooperantă, prezintă o plagă la membrul inferior stâng şi multiple plăgi la nivelul membrelor superioare, abdomenului şi spatelui. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani. Echipajul de paramedici îi acordă primul ajutor în vederea pregătirii pentru evacuare din zonă”, a transmis ISU.

”Din cauza semnalului foarte slab din zonă, comunicarea cu apelantul se realizează cu dificultate. La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi SVSU”, a precizat ISU.

În 8 mai, o femeie din localitatea Bichigiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, dată dispărută de familie după ce a plecat de acasă la un imobil pe care îl deţine în câmp, în afara localităţii, a fost găsită moartă, pe trupul neînsufleţit fiind observate semne ale unui atac al unui animal sălbatic, cel mai probabil un urs.